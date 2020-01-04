楓康超市牽手雲林縣政府上架「雲林良品」 商機上看2.5億元

為了推廣雲林優質農特產品，同時搶占春節年節禮盒商機，雲林縣政府與楓康超市合作，3日於楓康超市台中青海店隆重舉行「雲林良品上架記者會」，當天雲林縣長張麗善特率領雲林縣府各局處首長及各農業處代表一同到場與楓康超市總經理楊忠信、部主管林明圖經理共同出席該記者會活動。

楓康超市總經理楊忠信表示，目前楓康超市全國47家門市販售雲林縣農漁牧商品的品項數超過200個品項，預計109年銷售目標將超過2.5億元。他指出，「雲林良品」是由雲林縣政府近年打造的自有品牌，產品皆經過層層嚴格把關，且無論是承襲傳統的好味道或地方特色食材的創新，都將為雲林注入新的產業價值。

雲林縣長張麗善並表示，「雲林良品」第一波年節禮盒已於1月3日上市，全國楓康超市各分店都可以買到，包括來自虎尾口感最滑順香醇的「虎尾花生醬」、雲林東勢美味又營養的「100％活力舞彩胡蘿蔔汁」、精準計算花開時辰所採集的「台灣正花期蜂蜜禮盒」、堅持古法釀造的「瑞春醬油百年傳承限量禮盒」、帶有珍珠光澤且口感Q彈的斗南鎮農會糧食工廠第二場「友善農耕禮盒」及超越傳統的養生聖品「黑蒜＆黑蒜精」金賞禮盒等伴手禮盒。