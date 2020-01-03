台南應用科大美容系「109級畢業動態展演」3~4日在台南美術館璀璨登場

台南應用科大美容造型設計系年度大秀「109級畢業動態展演」，今(3日)、明(4日)兩天在台南美術館「跨域展演廳」隆重登場；該展演首次跨界與國立臺南護專化妝品應用科合作，內容精彩，吸引包括市長黃偉哲及眾多嘉賓蒞臨指導觀賞。

台南應用科大美容系畢業展演，再度挑戰自我，顛覆過往展出模式，以三大創舉展現其充沛活力及動能。首先是第一次跨校與南護專攜手合作；其次是展演場地首度跨出校門，將舞台設置在極具藝術氣息的台南美術館，期藉此向市民招手進而能彼此對話；第三則是展演理念與內容獨樹一格，充分呈現年輕學子的生活脈動及敏銳品味。

該展演主題為「#HASHTAG」，核心主軸則為 # = ≠，以當下時興的主題標籤為概念，標籤的意義一面點出與某事劃上等號，一面卻又不侷限於常人所泛指的意義；一面站在社群的觀點，藉分組統整集中主題，一面則兼顧個人的觀點，運用HASHTAG概念以增加自己的曝光度。此外更運用了圓形做為字體變化及Logo設計，以圓形代表曝光的起點與集中的終點。

值得一提的是，該展演在造型的展現上突破以往，為了與世界接軌，在時尚與藝術的表現上巧具匠心，分為商業類與創意類兩大項，總共八組，商業類涵括商業彩妝、商業髮型兩組；創意類則涵括人體彩繪、科技藝術、實驗創作、創意彩妝、創意髮型、時尚新娘等六組，期能藉此同步詮釋各組主題並凸顯個人造型特色。其中人體彩繪組，更揮別以往使用先行彩繪好後再穿上的人彩衣，而首次挑戰在有限的時間內，需在模特兒身上完成全身的彩繪，模特兒身體從如乾淨的畫布，到如同藝術畫般的畫作，是項極具挑戰性與消耗精神體力的過程，贏得在場觀眾的讚賞。

據悉，該展演同學在各環各節上更可謂「吹毛求疵」，過程中歷經多次校內外教師、專家的檢核，及秀導的台步指導，而同學們亦一次次反覆勤練、修正細節、磋商排練，深盼能在登上舞台之際，把近一年來過程中的汗水與淚水，替換為舞台上的絢爛及美麗。

台南應用科大校長黃宗成表示，該校美容系是譽享學界及業界的知名系科，歷久彌新、持續躍進、動能十足，因此在少子化的招生威脅現勢中，該系反而一枝獨秀，招生員額屢創新高，而培育之人才亦口碑甚佳，為業界所樂用。

黃宗成說，該系近年來在方曉蘋主任帶領下，積極著力於外部空間設備的汰舊換新，以及教學品保、實習推動、海外拓展、技能檢定等內裡體質的調整與再造，而教師群亦同心孜矻耕耘，優異績效實有目共睹。