崑山科大空設系「時光」獲2019海峽兩岸照明設計大賽銀獎

崑山科大空間設計系中國籍學生王婧譞，以作品「時光」參加「2019第四屆海峽兩岸照明設計大賽」，獲得薪傳組/裝飾照明類銀獎，在金獎從缺的狀況下，表現特別受到矚目。

當「新照明經濟」與「新照明產業鏈」逐日蓬勃發展，照明工藝與人才培育便值得各界關注。該海峽兩岸照明設計大賽，有效聚集兩岸優秀的照明專業人才與學子，為全球首創由產業公會選培育人才導入產業人力物力運作，精準互補與鏈結產、學之間的需求與功能，做到新人才、新創意的價值，能直接以實品成果展現，讓概念的設計比賽無縫跨接職場與市場的專項賽事活動。

崑山科大中國籍學生王婧譞，得獎作品「時光」，以月亮為主題，是一座依24小時在滑軌移動並結合光的明亮與時鐘的燈具。

該校指導老師空設系主任張郁靂表示，該生從中國北京來就學，大學四年在學期間表現優異，2019年畢業後便前往英國留學進修，「月光」是未畢業前的比賽作品，今年初接到主辦單位提供的獲獎訊息與獎狀，讓她相當開心，第一時間就與母校分享，同時感謝就讀崑大四年當中，讓她的設計知識與技能大幅提升。

該競賽首次將照明產品的功能與應用再次創新，打造新照明工藝，為產業注入新血，活絡商機，設計競賽的作品後續將交由照明廠商商品化，讓競賽作品的想法可以付諸實現。