台灣陶瓷保溫杯隱形冠軍 外銷北美服務全球華人

根據國外QYResearch分析資料指出，2018年全球的不鏽鋼保溫杯市場約為40億美元，到2025年預計將達到58億美元。面對不鏽鋼保溫杯於國際市場成長趨勢的挑戰，IKUK艾可國際已做足了萬全的準備、穩步向國際市場邁進！

陶瓷保溫杯業者行銷總監許惠婷表示樂觀其成：「這意味著陶瓷保溫杯也將受惠，市場需求量跟著擴大。目前歐美地區仍是以傳統不鏽鋼杯為主，這讓我們更有使命將台灣在地研發的好產品，推到國外讓世界看到！」保溫杯對台灣人已經是民生必需品，新觀念讓大家知道傳統不鏽鋼杯較適於裝白開水，若要裝茶、咖啡等飲品則需要使用陶瓷；所以大家紛紛採購陶瓷瓶做為第二隻保溫杯，在功能使用上做區隔。

引領台灣，走向國際，是許多成功企業家競相追逐的目標。在台創立、每年服務數十萬消費者的IKUK艾可國際，正是其中成功的隱形冠軍之一；至今已擁有在百貨公司與家樂福等80間實體通路的銷售據點。

許惠婷進一步表示，做為台灣第一個創造陶瓷保溫杯、並走向海外的新創品牌，一路走來每一步都踏實謹慎。在台灣透過大量的實體店可以與消費者高度聯繫與服務、收集對產品使用的反饋，以創造更好的杯款銷售海內外。

「2019年歲末假期，許多海外華人返台休假時在百貨公司與家樂福買了艾可陶瓷保溫杯，回到美國後覺得好用想再多買幾個送人，還特地團購請我們空運到美國與加拿大。」許惠婷表示，因為幫旅外華人寄了好幾批，才促使團隊開始做跨境電商、外銷北美，在Amazon與ebay上面銷售。

艾可陶瓷保溫杯選用最高等級1300度的高溫素燒硬白瓷，作為保溫杯的內膽，顛覆了傳統不鏽鋼保溫杯會有的刺鼻金屬味問題。陶瓷為天然材質可對抗酸鹼飲品，無論裝任何飲品飲用完畢後，只需要簡單清洗一下，異味不殘留，民眾喝起來也可以更安心。

展望未來，業者將持續深耕台灣，為每個家庭致力打造更人性化的居家用品，並且也更積極外銷北美、佈局全球市場、創造台灣品牌價值。