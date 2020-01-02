吳志揚：台電應再列更多預算進行電纜地下化

立法委員吳志揚今1/2發布新聞稿，指為避免颱風或暴風等天災造成樹木傾倒、地基流失，使電線扯斷或電桿斷裂造成停電，在他強力爭取下，台電遂在106年開始編列預算，推出「強化配電線路防災韌性計畫」進行防災型電纜地下化工程。目前僅規劃台15線電纜地下化工程，理應在去年(108)完成的新屋段的地下化施工進度也有所延宕，吳志揚因此呼籲台電，應該要再編更多預算，進一步辦理三區其他道路、巷弄的電纜地下工程，且新屋段工程要儘速完工，勿再延宕。

吳志揚表示，105年9月杜鵑颱風就讓桃園20萬戶停電，造成民眾恐慌與生活不便，他在立院就強烈替桃園沿海觀音、大園、新屋等地區民眾發聲力爭。吳志揚更主張桃園沿海地區有嚴重鹽害，導致電線以及相關電力設備容易腐化，陷入修了又壞、壞了又修的無盡循環，讓地方苦不堪言，所以要求經濟部與台電對桃園沿海地區進行評估，並編列防災型電纜地下化預算，以利桃園沿海地區電纜地下化儘早施工。

吳志揚再說，經他在立法院爭取後，台電在106年開始編列總計74億預算，啟動「強化配電線路防災韌性計畫」，並在同年度辦理桃園沿海地區的「台15線防災型電纜地下化改善工程」，讓台15線主幹線的電纜地下化。同時，也一併搭配路燈、號誌燈、有線電視、固網等線路地下化，提升桃園沿海地區民眾生活品質，不受跳電所苦。

然而，對沿海的電纜地下化施工集中在幹道的情形，吳志揚再不滿表示，許多應該要電纜地下化的其他道路、巷弄台電皆未規劃，質疑桃園沿海每遇颱風與暴雨就常斷電，台電難道不瞭解民眾長期財產損失跟不方便嗎？吳志揚因此疾呼，台電應編列更多預算，將桃園沿海地區各街道巷弄的電纜地下化，尤其像是大潭電廠就在觀音，因此觀音地區的幹道、其他道路跟巷弄更應優先進行電纜地下化，才是保障民眾的用電安全，提升民眾生活品質。