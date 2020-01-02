2020公勝保經擴大全方位培訓計畫

公勝保經總經理蔡聖威看好公勝保經在2020年能夠持續維持過去的強勁成長動能，這個信心來自於最重要的經營成長策略就是「訓練扎根」，回歸更強的基本面，因此今年更延攬培訓專才張自強擔任培訓總監，計畫擴大開展全方位的教育訓練，深化業務同仁在「銷售、增員、選材、輔導、激勵、管理」這6大領域的本質學能。

這個冬天氣候很暖，但保險產業卻寒風颯颯。2020年保險業全面調降各幣別新契約責任準備金利率；再加上預定利率與宣告利率雙降，業界普遍預期今年的市場會比往年更難經營。根據壽險公會的資料統計，截至2019年9月底，經紀人通路的登錄人數已超過8.3萬，接近傳統業務通路22.1萬的四成；但去年前11個月的新契約保費卻仍只有傳統業務通路的兩成。這說明了保經通路長期低實動比例與低平均產能的「雙低」現象仍然有很大的進步空間。

蔡聖威指出，在未來的整個監理規範的大方向與市場環境的高度競爭下，保經公司不再能只靠「大量增員」締造業績，而是要能夠有效提升業務人員，特別是業務主管的業務經營本質學能。「縱向的發展，就是專業能力的提升，絕對要比單純橫向的發展，就是人數的增加更為重要。所以我們要的不僅是『人數』，我們要的是『人力』，更重要的是『人才』。」蔡聖威表示。

有鑑於此，公勝保經從2019年第4季即針對重點培育的主管人才與國際知名壽險管理機構LIMRA合作開辦「公勝將官班」；今年更將落實系統化的教育訓練課程，要透過訓練向下扎根，讓績效向上躍升。

為了強化內部的訓練人才庫，2020年公勝保經特別延攬張自強擔任培訓總監，並於今(2)日正式履新，借重他超過20年的實務經驗，加強深化業務員與業務主管的專業能力，透過一系列、全方位的系統化課程，全面提升業務同仁在銷售、增員、選材、輔導、激勵、管理等6大領域的學能。

張自強過去11年來擔任保德信人壽壽險顧問期間，建立扎實的銷售實務經驗，從個人銷售到組織發展，一路晉升到業務處經理。並於2000年轉戰到保經業，先在永達保經陸續創立4個分處；接著加入大誠保經，5年期間累計招募轄下超過900位業務員，並創立10個事業體與4個營業處，可謂戰功彪炳，是業界少見實務與理論兼修的主管。

張自強憑藉著他厚實的業務經驗與系統化培訓專長，受邀到對岸大型保險公司進行人才培訓，足跡廣涉一線和二線大城市，總訓練場次超過600場。

近年來，公勝保經不斷延攬業界專業經理人加入團隊，更是首家經營團隊中擁有精算師資格專才的保經公司，自延攬具有美國精算師(FSA)資格、亦是美國精算協會(SOA)與台灣精算學會的正會員(FAIRC)的戰略長李正偉，不斷參與開發設計外幣增額壽險、分紅保單等商品，並締造銷售傳奇。