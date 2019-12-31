2019芥助網鄰舍節 推動社區共享與共好

為傳遞社區友善與合作的價值，芥菜種會「2019芥助網鄰舍節」活動，在11月28日至12月25日歷經1個月的舉行，有效串聯了合作教會、愛心店家、企業、社區型協會及里辦公處等在地力量，獲111個單位共同支持。基督教芥菜種會執行長吳小萍說，逾6000人參與，透過活動看見台灣草根力量正在發光，也讓社區居民意識到社區共好的力量，透過互助、共享可以接住在地需要的人。

在與各界單位合作舉辦67場次芥助網鄰舍節活動中，其中「1公斤1日捐」累計物資捐贈量逾5000公斤，許多參與民眾、店家因此認識到社區食物銀行的意義，在高雄就有自租田地栽種有機蔬菜的退休民眾，主動參加鄰舍節「1公斤1日捐」，特別採收自己種的大把新鮮有機蔬菜，到現場捐贈；在台北還有烘培坊老闆帶來親手製作的長棍法國麵包、餐包等，烘培坊老闆分享自己參與公益的心情說，「一個人吃飯不會香，大家一起吃飯卻很香」，社區共好可以是受助人，也可以是提供幫助的人。

這次鄰舍節活動中還有32場社區體驗活動，嘉義的逗陣社會企業、台北的南港社區大學、高雄的安泰社區發展協會等，都響應「鄰舍節」精神，以深度社區互動導覽的方式，帶當地民眾親身體驗在地的風華樣貌、文化與價值，逗陣的社區導覽員說，「透過導覽慢慢把人帶進去看我們的社區，幾次後，發現在地的人也開始支持我們…」，當社區鄰里願意支持，社區就會開始互動起來，共好意識就會發酵。

吳小萍執行長說，在寒冬送暖的感恩節至聖誕節期間，人們特別能感受到在寒冬受苦的人，並願意將更多的溫暖分享給他們，因此希望鄰舍節帶出溫馨的社區型活動，如星星之火可以燎原，讓溫暖遍布各地社區。未來更希望這個分享、給予的行動並非都由NPO發起，每一個人都可以從自己的社區開始做起，只要走出去，就可以成為祝福，讓鄰舍節成為一種全民運動，每個鄉鎮都能有自己的鄰舍節。

響應鄰舍節的愛心企業包括全聯佩樺圓夢社會福利基金會、互盛股份有限公司、技嘉教育基金會、光泉文教基金會、聯合利華等企業，紛紛提供物資響應，「PaMi曾拌麵」除了長期捐贈芥菜種會社區食物銀行麵食，在聖誕節期間特地舉辦公益活動，每賣出一袋曾拌麵就捐出新台幣十塊錢，作為支持芥菜種會「芥助網」社區服務工作。

芥菜種會與643間夥伴教會合作，關懷全台社區逾3,700名認養童，並設立348個社區食物銀行據點，2019年累計物資量達17萬公斤，逾15萬人次受助，其中社區居民以個人身份捐助佔了７成４，每一份支持都是涓滴成河的力量。此外，愛心店家也以不同方式長期參與，包括提供熱食餐點，讓弱勢家庭可以吃到新鮮食物，也有捐助醜蔬果、即期品及生活用品等，以及擺放零錢箱或相對捐助的方式，支持「芥助網」社區工作。

吳小萍執行長提到，芥菜種會70年來致力關懷弱勢兒少及各項安置服務，看見台灣社會問題的解答在社區，因此今年號召全台愛心店家、合作教會、社區型NPO成立近9000間社區共好點，建構社區互助的網絡「芥助網」，提供社區弱勢家庭兒童認養、社區食物銀行、及創造青年、婦女、長者就業機會。「芥助網」的建構，要從認識鄰里開始，而國際鄰舍節傳遞的是友善、合作的價值，透過彼此連結讓社區更好，這就是芥助網要傳達的理念，因而有了第一屆的芥助網鄰舍節。

鄰舍節活動雖然落幕，社區裡善的循環卻開始孳長，芥菜種會期待有更多的社區居民、愛心企業和團體，參與芥助網的助人網絡，無論是米、麵、蔬果、肉類、罐頭和清潔用品等民生物資，都能幫助社區裡需要的家庭，減少日常生活最需要的負擔，更多社區食物銀行服務據點，可至芥助網查詢：https://rebrand.ly/va1q4y