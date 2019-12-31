鐵路警察局舉辦勇警李承翰銅雕揭牌儀式　

今年7月殉職鐵路警察李承翰紀念銅雕設於鐵路警察局高雄分局嘉義派出所前，12月30日由警政署副署長黃宗仁、臺鐵管理局長張政源、鐵路警察局局長江振茂揭牌，李承翰雙親全程見證，場面溫馨令人動容。

警政署表示，李承翰為了保護旅客、捨己為人的精神，足以成為警界同仁典範，為了緬懷他，鐵路警察局決定設立銅雕，讓他的勇警精神可以永垂不朽、讓後人敬仰。鐵路警察局指出，李承翰2014年6月以優異成績從警校畢業後，為了照顧年邁雙親，他以第一志願分發鐵路警察局高雄分局嘉義派出所。今年7月3日晚上8點多，李接獲通報上車處理補票糾紛，卻遭人持刀刺傷，他為了保護旅客，搏鬥到最後一刻仍不鬆手，經緊急送醫搶救後，不幸捨己殉職。李承翰雙親見證揭牌，神色依依不捨，李媽媽張秀珍說：銅雕的神韻有像兒子，雕像設在派出所，承翰不會孤單，好像每天跟同事一起上班。

黃宗仁同時也感謝愛爾麗醫療集團董事長常如山力挺警察，拋磚引玉率先就捐贈250支拋射式電擊槍，讓鐵路員警在車廂等人潮密集環境狹窄的空間執勤時可以多一種選擇，避免傷及無辜民眾，同時警政署將陸續增加警力投入鐵路警察局，確保員警執法安全。

愛爾麗醫療集團近年來不斷投入公益活動，然而捐贈電擊槍只是愛爾麗從事公益活動的一部份，2018年10月台鐵普悠瑪列車翻車，造成百人死傷，愛爾麗集團有感於宜蘭縣地方政府急迫需要緊急醫療救護資源，立即決定再次撥列預算，捐贈愛爾麗17號1部高級配備的救護車給宜蘭縣政府消防局，協助宜蘭強化地方救護效能，能幫助偏鄉地區更多需要緊急救護的傷病患。而長期以來也都一直持續替弱勢團體募款、還有提供高雄氣爆民眾免費皮膚重建等服務。

愛爾麗醫療集團董事長常如山表示：「企業的責任在於增進社會的幸福感」未來更會陸陸續續投入更多的公益活動來回饋社會、回饋鄉親，也希望此舉能發揮拋磚引玉之功效，讓更多熱心公益人士及機關團體共襄盛舉，共同投入公益，建立真善美社會。