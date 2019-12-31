坪林「茶鄉」榮獲高齡友善城市金質獎

新北市坪林區以「茶鄉」為題，打造銀髮樂活據點，同時為在地高齡長者開創第二人生，因而榮獲衛生福利部國民健康署主辦之108年台灣健康城市暨高齡友善城市(社區)金質獎，以偏鄉資源有限情況下獲此殊榮，帶動地方創生，值得其他社區學習效法。 公、私部門聯手結合全方位政策，加上跨世代融合，打造無礙環境，讓長者實踐在地樂活、在地安養的目標。

石𥕢社區為最積極參與社區，透過社區資產的盤點，推動參與機制，主動發起交流討論，成立關懷據點；與坪林衛生所合作，為區內長者把關健康延緩失能、各社區發展協會關懷據點的成立與運作。同時結合創生小組、老街再造，展現坪林特色共餐及陪伴以及國中小發展的老幼共學系列活動，共同創造高齡友善城市。

坪林區 65 歲以上人口高達 25%，近年來在中央地方攜手營造高齡友善城市的計畫下，發揮在地「茶」特色，推動由「開創長者第二人生」、「營造高齡友善環境」、「快樂學習、樂而忘齡」、以及「公私協力創新氣象」四個領域組成的坪林樂活計劃政策，並以「老幼共學系列」、「在地健康促進」、「樂齡不怕老」、「親老多元化」、「社區典範」及「長者技藝傳承」六大面向實施高齡友善城市策略。