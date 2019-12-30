北市府攜手企業 拓展南向新商機

臺北市政府產業發展局為協助轄內優質食品業者拓展新南向市場展銷產品，於今年11月21日結合新加坡亞太國際食品博覽會(Asia Pacific Food Expo 2019)展區辦理「臺北市參展廠商海外拓銷產品發表會」，帶領臺北市補助參展團體及廠商，分別 就商品特色、可採購、代理及合作項目進行介紹，會中更邀請新加坡食品廠商聯合會陳來福會長、我國經濟部駐新加坡代表陳寬享組長蒞臨與會，藉以促進雙方商機合作交流，共同協助臺北市廠商接軌南向、拓展商機。

產業發展局表示，臺北市從事進出口廠商家數約7萬餘家，居全國之冠，約占臺北市20餘萬家廠商總數三分之一，鑑於海外參展效益大，產業局自102年起特推辦「臺北市補助工商團體及廠商海外參展計畫」，補助臺北市轄內工商團體及廠商海外參展費用，協助廠商拓展對外貿易商機以爭取訂單。該計畫除補助海外參展費用外，每年更辦理海外參展行銷宣傳活動，協助轄內進出口廠商拓展海外商機。

而近年來東南亞國家經濟快速發展，新加坡為東南亞的重要貿易中心與港口，更是臺灣產品拓展海外市場的最佳跳板，本次結合新加坡年度最大的國際食品展辦理產品發表活動，透過整體行銷與活動宣傳，現場座無虛席，吸引許多當地買主到場參加，進而帶動臺北市展區更多的參觀人潮與買氣。

「臺北市補助工商團體及廠商海外參展計畫」自102年起推動7年以來，共補助234組團體與1,354家廠商參與國 際展覽爭取海外訂單，明(109)年度補助受理期間預計1月上旬開放申請，更多詳情可至計畫官網http://intl.expo.taipei/查詢。