藝術家陳琪華「聽濤之行」個展於台北土地銀行總行「館前藝文走廊」展出中

藝術家陳琪華悠游於創作的樂趣與自在，即日起在台北土地銀行總行「館前藝文走廊」舉辦「聽濤之行－陳琪華個展」，該展展至109年1月8日中午止。展出時間為每周一至周五上午9時至下午5時（免費參觀，例假日不開放）。

陳琪華畢業於國立台灣師範大學美術系研究所，舉辦個展總計達13次，在學時即獲得全國兒童創作特優、師大美術系版畫銀獎、複媒銅獎，並獲圓山新人獎第一名、公教美展優選、竹梅源文藝獎佳作，藝術表現備受肯定。

陳琪華出生在彰化花壇的一個農村住在三合院，院裡有一個很大的廣場是用來曬稻穀的，沒有使用時就變成了她的畫布，畫家們慣用繪畫語言來表達他們的心聲。海濤、水濤與心靈深處思鄉之情的（心濤），在夜深人靜午夜夢時、出現在腦海裡迴盪不已，田梗上茂盛的空心菜，絲瓜旺盛的生命力，灌溉水圳的潺潺流水聲，浮現父母親勞動的身影，思鄉回憶起父母恩及創作的靈感。有人問起陳琪華畫的是什麼風格的作品，不能用印象派、表現主義、野獸派等等來概括地說明，因為這些流派都不像也難於去歸於哪一類。

投入油畫創作25年，陳琪華擅長運用寫實的表現方式，寓意象徵的情懷，透過繪畫呈現她對藝術的熱愛與執著。臺灣處處風情，讓她有豐富多變、取之不竭的題材可以創作，除了凸顯台灣各地的美景之外，也是表達她自己悠游於創作的樂趣與自在。她個人深深感覺藝術市場上這些繪畫流派不能全然詮釋她的畫作精神理念。個人覺得她作畫總帶著柔情與愛的心境來創作，體現東方女性特性，陳琪華說：「我的創作作品是一種柔性述說的質地，緩緩的說出濃濃台灣味道，是台灣農家在地人情味，也是我對故鄉土地的一種關懷，用畫來創造美麗角落，為家鄉也為自己留下美麗身影，50知天命這是我的天命」。