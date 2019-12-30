玉山金控連續8年舉辦愛心義賣 捐助關懷學童

玉山金控連續8年舉辦「資源流通愛心義賣活動」，以具體行動實踐環境保護與慈善關懷，該活動由玉山志工主動發起籌辦之公益活動，期以「行動‧讓愛更靠近」為主軸，邀請集團同仁實際付出行動，透過資源相互流通的方式，一方面讓閒置資源有效共享，另一方面則可以持續關懷弱勢學童。今年愛心義賣活動超過3,500人次熱情參與，共捐贈6,781項全新及二手物品，義賣募得捐款近305萬元，全數捐助「玉山關懷學童專案」；該專案用來幫助超過1,500名國小學童一學期的關懷費用，提供學童經濟上的協助，讓孩童們可以安心就學、快樂成長，未售罄物品也全數捐給愛心慈善單位。

玉山志工基金會執行長黃男州表示，孩童是國家未來的希望，玉山長期深耕於學童教育與偏鄉關懷，志工們連續多年發起愛心義賣活動，以行動支持「玉山關懷學童專案」，我們十分樂見並大力促成，除了從生活各層面落實節能環保、資源運用，為環境永續盡最大心力外，更鼓勵同仁加入志工行列，實踐「知福、惜緣、感恩」的企業文化，帶動台灣社會更多正面力量。

今年度參與的志工及同仁共捐贈6,781項全新及二手物品，現場商品包羅萬象，包括各種書籍及繪本、嬰幼兒用品、玩具、日常生活實用的3C家電、精品皮件及藝術收藏等，同仁們熱情參與義賣，讓這些物品有更好的運用。此外，為了讓義賣活動更豐富有趣，同時舉辦投標暨競標活動，在競標拍賣主持人用心安排及活潑帶動下，活動獲得在場同仁熱烈支持與響應，同仁競相出價、搶標，標回喜愛的物品，更希望能為學童盡一份心力，在歲末年終傳遞更多的溫暖。

企業社會責任是玉山對於這片土地許下的承諾，長期以來在慈善關懷、環境保護、學術教育、體育發展、人文藝術各方面都積極參與投入。玉山結合玉山人的力量，連續8年來的愛心義賣成為玉山同仁在年底最期待的活動之一，希望透過玉山人的共同努力，讓台灣更美好。