三款App助你逃脫日常陷阱　達成 2020 新希望

2019 即將結束，發現身上肥肉不減反增，存款數字卻原地踏步？半途而廢不是你太廢，只是沒找到好方法。新的一年，下載由台灣玩心設計開發團隊 Fourdesire 四合願所開發的有趣好用 App，無痛養成生活好習慣，2020 年不再重蹈覆轍一事無成，順利達成新年新希望！

運勢測驗「日常陷阱題」 從此不再失心瘋

老是趁打折囤貨反而花大錢、還沒開始運動就大手筆買齊裝備？日常生活中藏著許多讓人失去理智的隱藏陷阱。將玩心設計結合習慣養成工具，開發團隊 Fourdesire 推出年度運勢測驗「日常陷阱題」，邀請大家預測 2020 代表字，包含「散財」、「邊緣」等引發網友共鳴的網路熱詞，藉此揪出隱藏壞習慣！

此外，Fourdesire 也與知名 YouTuber「到處都是瘋女人」、「綜口味娛樂」及圖文插畫家「怪奇事物所」、「豆苗先生」、「哭吧小不幸人生」合作，幽默呈現不同的日常陷阱，看了超有感，分享給好友一起面對現實！

改正不了的生活習慣 就交給遊戲解決吧！

每天記帳、多喝水、勤走路，好難好麻煩？開發團隊 Fourdesire 以「玩心」設計三款App《記帳城市》、《植物保姆》及《Walkr》，讓日常小事變得超好玩，讓你不知不覺跨過習慣養成門檻。

愈枯燥的日常小事，更要用遊戲解決！《記帳城市》結合記帳及城市發展，錢花光了，至少你還擁有一座城市；《植物保姆》透過植物養成提醒玩家多喝水，兼顧膚質與健康；《Walkr》則是一款結合探索星球養成的計步器遊戲，只要每天出門走路，就能探索並養成上百顆美麗星球，與你一起邊玩邊養成好習慣。

Fourdesire 成功驅動大家玩心，三款 App 在全球衝出2,500萬次下載量，《植物保姆2》更於本月榮獲 2019 Google Play 最佳應用程式，一舉榮登台灣、香港、泰國、印尼、義大利及西班牙六地榜單。

養成好習慣的路上你不孤單，Fourdesire三款 App 陪你展開逃脫日常陷阱大作戰，現在下載 App 就有機會抽中台北東京來回機票，不只讓你達成新年新希望，還要鼓勵養成習慣的你，預約一趟 2020 新年旅行：http://tuesdemo.huhu.tw/index.html