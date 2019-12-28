前彰化縣長卓伯源與帥宇實業捐贈羽絨外套溫暖彰化家扶兒

彰化家扶扶幼委員會前主委也是前彰化縣長卓伯源，長期以來關懷彰化家扶兒的生活與教育，是家扶兒口中的愛心叔叔，因擔心經濟貧困的家扶兒沒有足夠的禦寒衣物，已連續4年化身暖男每年捐款15萬元購買150件羽絨外套送給家扶兒，而在地企業帥宇實業（前大洋製衣）也一同響應此愛心行動，加碼提供118件羽絨外套，共計有268件全新的保暖羽絨衣，28日送達彰化家扶，讓家扶兒的身體、心靈都暖呼呼，當天並特別舉行捐贈儀式，前彰化縣長卓伯源、立委柯呈坊、彰化家扶扶幼會主委紀淑玲團隊等皆親自蒞場參加該捐贈活動。

彰化家扶表示，家扶扶助的經濟弱勢孩子，經常因貧困而缺乏保暖的衣服，雖然現在是冬季衣物熱賣的時節，但一件動輒上千元的羽絨外套，彰化家扶的受助家庭根本無力購買，在氣溫愈趨冷冽的寒冬中，無疑是雪上加霜；前縣長卓伯源與帥宇實業，為了不讓家扶兒在寒冬中受凍，連續第4年捐贈並親自將保暖羽絨外套送達彰化家扶，讓這些經濟貧困家庭的孩子，都能拿到一件羽絨外套保暖不受凍。

捐贈活動當天，孩子們興奮的穿上全新的羽絨衣，直呼「好溫暖！」、「終於有新外套了！」場面相當溫馨，拿到新外套的孩子們，也很有禮貌的大聲說「謝謝卓叔叔」，相信這股愛心暖流將隨著穿在身上的羽絨衣，流進家扶兒心中，讓這個冬天增添許多溫暖。

前彰化縣長卓伯源表示，彰化縣的紡織業相當發達，希望在寒流來臨之前，彰化家扶兒們也都可以收到保暖的羽絨外套，「穿在身上，暖在心裡」，讓家扶兒們感到溫暖不孤單，並把愛繼續傳承下去，也希望家扶兒們快樂學習、健康成長。

家扶基金會彰化家扶主任王震光說，目前全彰化縣共有3301名兒童經濟弱勢家庭接受扶助，這些家庭的孩子因為貧困，無法好好就學與成長，而彰化家扶每年積極募集各界愛心，也因為有了社會大眾的善心與關懷，這些弱勢家庭才能獲得更妥善的照顧。

他並表示，年關將至，真的特別感謝卓前縣長與帥宇實業（前大洋製衣）聯合傳遞愛的暖流，為孩子們準備268件羽絨衣，連續4年來總共已捐贈了1,173件，讓寒冬充滿溫暖氛圍，彰化家扶也誠摯邀請大家共同來參與「無窮世代—掏掏口袋零錢，幫幫家扶兒童年」愛心募款活動，幫助弱勢貧困孩子遠離貧窮危機，穩定安心就學，及早自立脫貧。