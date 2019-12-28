僑委會「暢響人聲嘉年華」春節文化訪問團第一場行前公演27日大葉大學登場

僑委會文化訪問團將在春節到海外巡演，第一場行前公演12月27日下午在大葉大學舉辦，邀請到VOX玩聲樂團、舞思愛・羔露、南強原民文化舞團，帶來「暢響人聲嘉年華」的音樂饗宴。

中華民國僑務委員會僑教處副處長林季蓉說，俗話說每逢佳節倍思親，政府為了慰勞遠在異鄉的僑胞，每年春節都會邀請優秀的藝文團體到海外表演，慶祝中華民國109年農曆春節文化訪問團歐亞地區巡迴訪演，以「暢響人聲嘉年華」為主題，邀請「愛玩音樂有限公司」，安排具有臺灣原住民特色、經典華語與現代流行搖滾歌曲的跨界整合演出，在春節期間為僑胞帶來來自家鄉的問候。優質的藝文活動不只是在海外推動，近年也積極與縣市政府等單位合作，讓國內先睹為快，謝謝大葉大學國際處共同辦理文化訪問團活動，這也是行前公演的第一個場次。

大葉大學國際長張智惠表示，僑委會每年都會遴選文化訪問團，春節期間到海外巡迴演出，促進國際文化藝術交流。今年僑委會首度和海青班承辦學校合作，辦理行前公演，社團活動與國際交流都是大葉大學相當重視的一環，今年適逢大葉大學30週年校慶，特別協辦僑委會文化訪問團的行前公演活動，邀請優質的藝文團隊到校表演，讓大家更認識台灣文化。

大葉大學學務長史建中指出，節目以五大主題「新年曙光」、「島嶼呼喚」、「響念經典」、「環遊世界-暢遊」及「慶典嘉年華」做串聯，由島嶼的傳統舞蹈揭開序幕，緊接由阿美族的好聲音—舞思愛・羔露，唱出對島嶼的呼喚，再由VOX玩聲樂團以純粹人聲的演唱，激發出經典與流行歌曲的火花，終場由全體表演者共同演出，送給觀眾滿滿的新春祝福。