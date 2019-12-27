愛地雅8億元私募案全數到位 三大上市櫃公司股東陣容堅強

愛地雅工業股份有限公司（8933）昨日（26日）公告2019年四次共新台幣8億元私募案一口氣全數募集完成，其中，除了上市公司燿華電子認購面額3.4億元外，策略性投資人名單中更意外出現另一家上市公司廣華-KY董事長余澤民，其以個人身分認購2.4億元私募額度，加上愛地雅既有上櫃股東富喬，此次私募案完成後愛地雅背後將有三大上市櫃公司的堅強股東陣容做靠山，並且讓愛地雅成為台股內極少數可以吸引如此多上市櫃公司支持的發行公司，顯示愛地雅未來財務及業務的發展前景受到高度關注。

以愛地雅私募完成後的股本23.4億元來計算，包括富喬、燿華以及廣華-KY董事長余澤民的持股分別達14.16％、14.51％及10.24％，三大股東全數持有超過10％以上，進一步考量私募需閉鎖長達三年期間，不難看出大股東對愛地雅長期營運前景的正面態度。愛地雅對此表示，除了三大股東外，包括董事長張元賓個人也參與私募認購1億元，總經理及董監事亦參與認購，顯示包括主要持股的張家及經營團隊都對愛地雅的長期營運具有高度信心，有機會在大股東、經營團隊的齊心合作下帶領愛地雅營運從谷底翻揚。

值得注意的是，廣華-KY董事長余澤民以個人身分成為愛地雅10％以上大股東，愛地雅指出，由於廣華-KY為中國最大的汽車內飾零組件製造商，年營收規模超過新台幣80億元以上，更以表面塗裝、水轉印等加工技術見長，與目前愛地雅本身烤漆、噴塗等製程就有高度相關，兩家公司不但都在中國東莞有工廠，有機會透過廣華-KY在汽車產業生產製造管理上的成功經驗，在未來透過雙邊合作下提升愛地雅的生產效率及良率，甚至進一步透過雙方業務引薦及策略聯盟合作下協助雙方分別切入電動汽車與電動自行車市場，可謂是真正的強強聯手、共創雙贏機會。