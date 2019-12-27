日本NHK特別報導 台灣AI公關新創助新加坡與日本新創揚名CES

台灣AI新創SparkAmplify宣布即將在美國CES 2020大展推出最新的AI新聞稿平台，並協助來自新加坡、日本新創在此國際展會獲得媒體曝光。SparkAmplify是線上AI公關平台，幫助缺乏公關資源的品牌和新創，迅速且低成本的創造媒體報導。CES 2020將於明年1月的7-10日在拉斯維加斯展出。

根據數據，每日全球有接近2000篇新聞稿透過國際新聞稿平台被發佈，撰寫英文新聞稿的成本在200-1200美元間，更有不少新創公司沒有機會善用新聞稿創造曝光。

SparkAmplify開發的「AI新聞稿助理」，結合專家系統與人工智慧，幫助用戶產生具備新聞價值的新聞稿，AI新聞稿助理的人工智慧模組，分析了超過5000篇英文新聞稿的常用關鍵字與詞彙，讓不熟悉公關的企業或新創公司，也能寫出屬於自己的新聞稿。

AI新聞稿助理的主要功能有三：

產生：透過問答機制、專家系統與詞彙推薦器，產出英文新聞稿

分析：基於文法和語氣，提供優化新聞稿的建議

發布：基於記者過去撰寫的文章和主題，匹配新聞稿內容，推薦最適合發送的媒體群組

AI新聞稿助理系統運用的技術如下：

結合公關領域知識打造的新聞稿專家系統

運用機器學習與自然語言處理進行媒體流行主題分析

科技產業領域的知識圖譜

NHK特別專訪，SparkAmplify獲星、日、台國家級新創培育機構採用

SparkAmplify的AI公關服務，近期被日本NHK特別專訪指出協助日本企業克服國際公關的挑戰，改變傳統公關流程，以更大數據的模式，自動化過去人工瑣碎的工作。提供一站式公關服務給各種規模的企業，包括挑戰海外市場的大企業、中小企業與新創，以達成期望的宣傳目的，是SparkAmplify瞄準的龐大商機。

「在我過去十多年的企業經驗中，深感傳統商業流程的不效率，因此我在2016年創辦了SparkAmplify，希望透過人工智慧加速公關的基本流程，改變公關行業」，SparkAmplify的創辦人暨執行長李健群表示。

此次的CES2020，亞洲多國的國家級中小企業與新創育成機構，包括新加坡的Enterprise Singapore、日本的JETRO，皆使用SparkAmplify於CES 2020的公關宣傳，以增加該國特色的新創企業在CES大展中的能見度。參見 https://event.sparkamplify.com/ces-2020