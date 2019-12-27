全球產業科技論壇 1月3日文化古都點燃智慧台灣

台灣產業科技推動協會(TITA)將於2020年1月3日假台南遠東大飯店舉辦「全球產業科技高峰論壇」；該論壇由TITA、北美台灣工程師協會、金屬中心、國立成功大學、工研院、資策會、科技部竹科管理局、南科管理局等共同主辦，以「智慧台灣」為主軸，期將帶動台灣產業經濟發展，TITA歡迎各界蒞臨共襄盛舉。

林志隆理事長表示，台南市是台灣歷史之都，擁有百年文化遺產，但台南同時是科技之都，包括光電、積體電路、綠色能源、生物技術等廠商進駐科學園區，與傳統製造業共同創造台南一半以上的經濟價值，大力提升台灣的國際競爭力。因此，該論壇期待在科技與傳產文化結合的環境下，更能激發出國內產業科技創新發展的新思維、新觀點、新視野與新作法。

為因應數位創新的浪潮，建設「智慧國家」是政府維繫台灣整體競爭力的重要科技政策。行政院政委吳政忠表示，台灣邁向未來的10、20年面臨許多課題與機會，從2030智慧生活應用情境出發，顯示科技不再只是一塊塊的面板，而是無所不在的人機介面互動體驗，如智慧零售、智慧醫療、智慧移動和智慧育樂等。

經濟部部長沈榮津指出，台灣顯示科技產業上中下游供應鏈完整，結合智慧應用將有高度發展潛力。因此該論壇主題以「智慧台灣」為主軸，邀請多位政府單位、學研單位和國內外業界的專家，一起來探討AI在醫療和智慧製造的應用。

此外，該論壇也特別就國防產業在國機國造、國艦國造以及建立武器裝備自力研發能量之外，探討「國防工業商業化」的可行性作法。

林志隆說，希望藉由該論壇的舉辦，再度統合海內外的力量與資源，在這個科技創新發展的交流平台，提供企業新技術以及科技產業投資機會，同時協助產業升級、人才交流和系統整合，並推動產業科技在台灣生根，讓臺灣產業的發展與時俱進，持續創新與成長。

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