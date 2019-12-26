精湛光學董事會通過收購先聯科技80%股權

每股90元、總價2.16億元，預計109年初完成交割

文 葉圳轍
精湛光學副總經理顏世欽(右)、發言人財務經理瞿淑婷(左)，26日在櫃買中心召開重大訊息記者會宣布，該公司董事會決議將以每股90元、總價2.16億元收購先聯科技80%股權。圖/葉圳轍

全球光學影像篩選機大廠-精湛光學(2070)，今(26)日在櫃買中心召開重大訊息記者會宣布，董事會決議以每股90元、總價新台幣2.16億元，收購晶片型電子元件外觀檢查機製造廠-先聯科技80%股權，預計明(109)年初完成交割，將有利精湛公司技術整合、強化產品線布局，提升整體競爭力。

先聯科技的晶片型電子元件外觀檢查機，可用於被動元件電阻、電感、電容(RLC)及半導體、LED、二極體之檢測。圖/精湛光學提供

先聯科技主要產品為晶片型電子元件外觀檢查機，適用於被動元件電阻、電感、電容(RLC)及半導體、LED、二極體和其他晶片型元件。精湛光學則專注在光學影像篩選機及扣件成型機之研發設計、製造，並以「CCM」自有品牌行銷全球，產品主要銷售予汽車及航太等扣件製造業者。

精湛光學是國家磐石獎得獎企業，產品影像篩選機銷售全球三十餘國，主要用於汽車、航太扣件及電子零件等不良品之篩檢，並曾榮獲2次經濟部創新研究獎肯定。圖/精湛光學提供

兩家公司都屬於精密檢測設備研發製造的企業；精湛取得先聯科技股權後，將可擴增產品之多元性，及採多品牌行銷，來滿足客戶不同需求。亦可進一步提升生產效率，並與原有事業進行材料統購，發揮技術整合提升等綜效。

精湛發言人瞿淑婷表示，預計取得先聯公司股權後，先聯科技原有負責人及技術團隊將繼續留任，以協助進行相關業務、智慧財產權、制度及人事之移轉及整合事項。

瞿淑婷說，收購先聯科技股權，將可為該公司建立更穩固的基礎，對未來發展實有其重要性與必要性。

文 葉圳轍

工商時報

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