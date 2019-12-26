台灣首屆「2020 FRC科學園區台中區域賽」由科技部中科管理局取得主辦權，並將在2020年3月6至8日於台中逢甲大學體育館盛大展開，匯聚超過600位來自美國、澳洲、新加坡以及台灣的團隊在賽場上激盪出精彩的火花。

為辦理本次國際區域賽，中科已展開一系列熱身活動，包含2019年12月19日邀請卡內基美隆大學FRC指導團隊至中科自造基地並與高中職校經驗分享；2020年1月4日晚間10時30分與美國非營利性組織FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology)總部連線同步獲知2020年競賽題目後，將舉辦「Kick off解題營」匯聚全台各地參賽隊伍教練來到中科智慧機器人自造基地，搶先在題目公告的第一時間共同腦力激盪討論解題戰略，以協助台灣團隊獲得佳績。

科技部次長許有進表示，FRC世界機器人競賽係針對全球高中職學生所舉辦，且是目前最接近工業等級的高階機器人競賽，除提供參賽隊伍專業技術的養成及啟發外，更重視團隊合作。這次中科管理局成功取得FRC大賽在台中辦理區域賽，是台灣首次取得主辦權，使國內隊伍免於出國舟車勞頓，讓更多國內學生與各國團隊同場競技切磋，擴大學生國際視野、接軌國際。

中科管理局局長許茂新也表示，2019年國內各高中隊伍在世界各地區域賽成績斐然，比賽期間屢傳佳績，感到與有榮焉，中科透過成功取得2020 FRC區域賽主辦權，表達中科管理局全力推動智慧機器人教育的決心，期能讓機器人自造種子在國內高中職校園萌芽深耕，培育未來智慧機器人產業人才。

科技部部長陳良基特地趕來會場為學生加油打氣，他強調，FRC是項頂尖學習、也是特殊專才選才最好途徑，讓高中、高職生在學習過程中探索，並培養FRC的競賽精神與熱忱。截至目前共有30支隊伍報名完成，包含25支台灣隊伍、5支國外隊伍則分別來自美國、澳洲及新加坡。

也要感謝中科管理局從協助台灣隊伍參加各國區域賽，到正式成為2020年區域賽主辦單位的過程中，看見學生對於科技工程相關知識的興趣與努力，期許這些年輕閃耀的新星持續在世界發光，成為帶領中科邁向全世界工程科學技術的基石。

尤其透過中科推動園區智慧機器人自造基地的資源設備，提供全國高中與大專生實作，讓理論與實務結合，培育未來產業優秀人才。除於現場分別與北一女、南港高工團隊仔細討論機台運作相關構件問題，甚至當場與南港高工的挑戰者二號玩起丟球遊戲，炒熱現場師生情緒。

中科管理局自2017年舉辦「世界機器人大賽（FRC）觀摩與培訓」後，陸續於2018及2019年舉辦2場FRC練習賽與2場季後賽及一系列組裝及實作培訓課程；透過系統性的培訓及舉辦大型模擬競賽活動，帶動國內FRC團隊在三年內由3隊成長至30隊累計超過2,000位學員參與競賽。期望透過本次國際區域賽，讓國內參賽團隊有更多機會與國際高手競技、交流、接軌國際，洞悉智慧機器人的發展趨勢與契機，為台灣人才扎根開拓產業先機。

台灣智慧自動化與機器人協會理事長黃漢邦受訪時表示，FIRST機器人競賽 （FRC）是一個針對全球高校舉辦的機器人競賽。每年來自各個高校的學生、教練和顧問組成參賽團隊，在指定時間內搭建重達54kg的機器人參加比賽完成任務。FIRST機器人競賽(FRC)構想不錯，是FIRST組織的五個機器人競賽項目中的一個。雖然比賽約4-5人，但含後勤也要20人共組成團隊，團隊的協調非常重要。而且長期培育FRC人才及機器人設備所費不貲，必須靠大家學習熱忱及動機、以及相關單位贊助。

在當前政府發展智慧機械，臺灣除了需要整合內部資源，也極需掌握國際突破性技術並開闢多元合作的機會，相信對產業發展及智能製造的推動貢獻良多。