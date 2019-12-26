三花棉業實用生活手札「Sunflower三花誌 7」出刊

知名品牌三花棉業，於1969創立，歷經50年寒暑，從專業襪子工廠跨足內衣褲市場，目前以第一品牌之姿，轉型以集團式經營，含括食衣住行領域，以產銷一條龍服務顧客，更貼近消費者需求，於2016年底發行一本實用的生活手札「Sunflower三花誌」提供免費的樂活資訊，深獲民眾喜愛，該刊物以贈閱的方式，於三花生活館自有門市及百貨專櫃各大通路賣場提供顧客免費取閱。三花誌7即日出刊，帶您優雅漫行東區都會生活圈。

三花誌內容報導：台灣在地品牌三花棉業，今年正值創業滿50周年。回顧台灣三花棉製業的演進史，也是創辦人施純鎰董事長胼手胝足的創業故事。從草創初期的篳路藍縷到企業轉型的種種挑戰。歷經半世紀的淬鍊，三花不僅立基台灣、布局國際，在本業穩定發展之餘，更不忘企業的社會責任，成立13年的三花基金會是企業回饋社會的重要平台，每年資助的對象逾千人，實現了施董事長「成就他人幸福」的心願。在三花棉業歡度50周年茶會的歡欣氣氛之下舉辦「高職育才獎」啟動儀式，年撥千萬元扶植全國20所技職院校做為培育技術人才之用。

「技職教育」單元介紹由本學年度開始施行的育才計畫，「高壇盛事」則報導由三花棉業第四度冠名連年主辦的台灣PGA錦標賽，在地好手洪健堯再度蟬聯冠軍勇奪三連霸的佳績，見證台灣運動健兒的實力與韌性。

「生活提案」單元為讀者推薦台北市東區的鋼筆專賣店「小品雅集」，介紹創辦人李台營的人生故事，以及透過書寫過程，筆隨意走、自在揮灑的樂趣，提供忙碌現代人一個反觀自我、沉澱心靈的方式。最後，三花日式料理「秋之食記」以魚材為主旋律，滷鰻魚、烤香魚、松笠燒馬頭魚…，主廚精湛的料理手法，讓美食成為撫慰人心、紓壓解勞的最佳良方。

「美食紀行」由美食專欄作者Tracy的帶領下，以三花生活館復興門市為中心，往東區商圈附近走逛，尋找橫貫東西、傳統庶民與文青玩味的美食饗宴。

《Sun Flower三花誌》vol. 7即日發行，歡迎有興趣的民眾至三花直營門市及各大百貨專櫃免費取閱。《Sun Flower三花誌》電子書同步於三花棉業官網https://www.sf.com.tw/點選三花品牌誌/三花誌banner提供線上閱讀及下載。