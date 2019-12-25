朝陽科大師生喜迎吉祥物黑翅鳶 S-2T反潛機進駐該校成新地標

有「鯊魚機」之稱的空軍S-2T反潛機，守護台海半世紀，在P-3C成軍後，2017年完成最後一次飛行任務，正式除役。S-2T曾在漢光演習期間偵獲R級潛艦，戰功彪炳，如今服役近40年，卸下反潛重任，12月25日由空軍撥贈朝陽科技大學，在台中市副市長令狐榮達等貴賓共同見證下，進駐校園成為新地標，受到全校師生熱烈歡迎。

撥贈代表空軍第三聯隊聯隊長董中興將軍表示，擁有海洋迷彩塗裝及獨特鯊魚嘴機頭的S-2T反潛機，在國軍戰機中獨樹一幟，由於外型搶眼，一直受到廣大的軍事迷關注。S-2T最高航速450公里，巡航時間最長9小時，可搭載兩駕駛、兩系統員，機上除了反潛聲標，也可配備魚雷和深水炸彈。

朝陽科大校長鄭道明表示，由於該校新成立之航空機械系，為中部唯一訓練實機操作的航空相關科系，課程規劃包括「航空機械維修」、「智慧機械」、「複合材料應用與發展」三大重點特色，預計未來10年可培育750名以上的畢業生投入航太相關產業，因此在校方積極爭取下，空軍同意撥贈這架有其特殊歷史意義及價值之S-2T反潛機，目前已重新組裝噴漆完成，並於校園陳展，讓師生可一睹英姿。

此外，為迎接S-2T新成員加入，朝陽科大特別結合撥贈舉辦吉祥物黑翅鳶發布會，並以飛官及空姐造型人偶首度亮相。擔任吉祥物設計總監之朝陽科大視覺傳達設計系王桂沰教授表示，有「台灣最美猛禽」之稱的黑翅鳶，為二級保育類動物，有一雙如紅寶石般的眼睛、可愛的貓臉、灰背及純白身軀。近年於台中霧峰復育成功的黑翅鳶，以田鼠為主食，可協助農民捕鼠，減少農藥使用，是友善耕作的代表，而這樣的特質正呼應了該校長期重視大學社會責任實踐，並由健康農糧中心帶頭推動無毒友善農作，協助地方創生已見成效。同時，黑翅鳶吉祥物的誕生，也象徵未來朝陽科大校務將有如鳶飛鷹揚、直上青雲，並能邁向國際、永續發展。