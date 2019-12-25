總太聚作揪住戶舉辦假日市集　 一起擺攤凝聚社區向心力

現代社會高度發展所面臨的高齡少子、失業及環境問題，已然形成許多社會議題，如何落實共好價值循環，達成現代社會對於環境永續、生活和諧的普遍期待，是許多社會企業及組織共同的目標。

總太地產(3056)從社區經營角度出發，將「共好」理念帶入社區，打造相聚作伴的幸福住宅，從輔導社區營運經驗開始，透過建案免費一年代管服務，協助社區營運，平日由社區課程活動導入公設應用示範，假日更邀請社區住戶至「共好市集」當攤商，從主動分享開始，自己在社區當頭家，由內而外創造社區互惠共好。

本月21、22日「總太共好聖誕市集」結合「總太音樂會」擴大舉辦，除招募各社區「職人大頭家」、「親子小頭家」分享良食好物外，21日(六)更聯合「總太明日」社區拓展市集規模，讓住戶不只住在總太社區裡，更能主動參與並實現社區永續發展，共同描繪心目中的理想住宅。

「總太聚作」規劃全齡生活聚落，延續「總太2020」、「共好MELODY」共享社區概念，進一步提出「相聚共好」作為核心理念，總太地產董事長翁毓羚表示，「總太28年的建築生命，非常榮幸與上千住戶及協力夥伴相聚作伴，作為迎接企業30年建築里程碑的『總太聚作』，將持續實價銷售理念，彙整『八大品牌宣言』的買房至交屋的一條龍服務，實踐共好生活美學價值，並與以關心環境、永續經營理念的企業合作，凝聚更多因緣分而相聚作伴的美好生活期待。」

本次「總太聚作」2房樣品屋空間邀請綠屋家居擔綱設計，綠屋家居創辦人徐樹潭更於21日受邀前往「總太共好聖誕市集」，並友情贊助活動壓軸獎品，「此次與總太攜手，引進北歐設計的家居風格，更將北歐簡約自然引光、幸福感的氛圍設計帶入樣品屋，更與團隊共同討論，營造輕鬆、溫馨，令人想回家的居家空間，讓住戶在實惠價格下體驗北歐生活美學質感。」

值得一提的是，21、22日的「總太共好聖誕市集」，首日攤商與「總太明日」社區共同舉辦，打造太原路綠園道上長300公尺的聯合市集，攤位總數高近70攤，氣氛相當熱鬧，幕後推手之一的總太明日社區副主委表示，「首次在社區舉辦聯合市集，住戶能發揮自己的專長當一日頭家，透過活動凝聚人與人之間情誼，也期望讓「明日」成為總太建案中，第一個落實共好價值的種子社區。」