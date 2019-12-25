皆展 台灣溫室產業第一品牌

台灣在提升農業競爭力上不能只追求規模經濟生產，更需要導入創新的科技應用技術與新產業經營模式，以知識加值促成傳統農業轉型，也帶動周邊科技業的創新和升級。爰此，行政院農業委員會設立「科技農企業菁創獎」，從農企業之創新研發、技術應用、產業效應到經營管理各個環節進行檢視，選拔出成果斐然的企業，樹立農業科技產業典範。

皆展有限公司係國內外溫室規劃、設計、建置及農業指導之專業溫室建造單位，為國內溫室產業第一品牌，主要產品有簡易型溫室、結構型溫室、精密型溫室及智慧型溫室，除溫室建置外，還有溫室建置相關零組件與軟體服務，因而入選「2019科技農企業菁創獎」科技應用類獎項。

沈淑蘭董事長與胡炳輝執行長有感於農民辛苦耕種卻飽受蟲害，於民國87年在嘉義縣新港鄉創立皆展有限公司，投入農業溫網室設備安裝。皆展的核心價值，在於擁有專業的溫室設計規劃技術人員，能利用豐富經驗及純熟技術，為客戶量身訂做打造出客製化溫室設施，亦將台灣農業科技在國際上展現。

皆展以國內外溫室與防颱技術資料庫，建立溫室技術大數據庫，再結合工程實績與經驗技術，建立智慧化溫室總體規劃設計系統，以及智慧化溫室監控系統，並運用雲端資通訊系統於中央監控系統，透過雲端提供預警及強化措施指導。

近年來，因台灣農業技術的輸出及口碑傳播，越來越多外國公司希望皆展可以其專業技術協助規劃和興建溫室。因應此一發展趨勢，皆展將進行技術升級及行銷推廣兩大構面進行強化與升級。

一、技術打包：除溫室建置工程及溫室系統整備外，皆展還將進一步整合種原供應、栽培技術及肥調配等技術，提供全方位之技術打包服務。

二、整廠輸出：皆展以台灣為研發基地，積極建立整廠輸出模組與程序，建立整廠輸出SOP，可以提供更快速模組化服務。

三、客製服務：因應世界各地不同溫室建置需求，皆展強大之工程研發單位可提供客製化服務，以符合因地制宜需求。

四、國際團隊：為提供國外客戶更迅速之服務，皆展已結合全球工班合作，可在全球各地進行整廠輸出服務，提供各地客戶更即時服務。

台灣因地處亞熱帶及熱帶地區，因著夏季高溫、多颱風等氣候特性，使得農業發展面臨極大挑戰。有鑑於此，皆展開始積極投入農業設施之研發與建置服務，除導入新科技、新技術外，更積極進行跨域之整合，希望以完善的智慧溫室系統來降低氣候風險，為台灣農業解決困境，點燃新農業之發展。