寒冬送暖 BMW台北依德實踐企業社會責任

BMW台北依德積極落實企業社會責任，秉持在地回饋的精神，響應新北市好日子愛心大平台計畫，與新北市社會局一起暖冬送愛，共捐出500份春節救急物資福袋，把愛心送到500戶需要援助的家庭中。

BMW台北依德總經理張湘愉表示，「取之社會、回饋於社會，這次的公益捐贈活動，BMW台北依德的初心除了回饋新北地區之外，也是表達對社會的感恩，更希望影響更多個人或企業，在社會形成一股溫暖的力量，帶來正循環，讓社會更好。」BMW台北依德透露，公司同事另成立志工小隊，加入福袋物資打包行列，以為這個活動貢獻更多心力，讓更多的愛傳遞出去。

BMW台北依德為BMW總代理汎德公司授權經銷商，公司成立即將邁入35年，這段時間善盡企業社會責任，不時進行公益活動以回饋在地社區鄰里。今年底秉持在地回饋的精神，主動聯繫新北市社會局，並率先響應新北市社會局愛心大平台計劃，共捐出500份福袋，以協助新北市社會局將過年期間救急物資，發放到最需要關懷的單親、失業、身障等弱勢家庭，讓他們安心過好年。

這500份福袋預計在新北市社會局每年1月初舉辦的弱勢家庭圍爐活動中發出。BMW台北依德補充，「當新北市社會局告訴我們，今年受大環境影響，救急物資籌募數量不如往年熱絡時，他們臉上浮現焦急的神情，擔心這些需要援助的家庭，過年無法好好吃飯，當下我們便決定要加入這個計劃，好讓500個家庭可以安心過好年」，且希望透過這次的捐贈行動，拋磚引玉，帶動更多企業或個人加入春節送暖行列，讓台灣處處充滿溫暖與愛心散發，帶動正能量的傳遞。

BMW台北依德自公司成立後，以取之於社會、回饋於社會的理念，積極落實企業社會責任，關心孩童與公益相關議題，用實際行動與付出回饋社會，傳遞正面能量，以打造一個充滿愛與感恩的社會環境。過去與愛盲樂團舉辦歲末捐款義賣、贊助中和國小弱勢家庭孩童獎助學金與出國比賽經費等。

這些年來，BMW台北依德致力於關懷兒童交通安全議題，舉辦兒童安全營，讓正確的交通安全觀念從小扎根，也透過該活動號召民眾參與捐助，費用全數捐贈給有需要的公益團體運用，共同為社會帶來更積極、正向的影響力。