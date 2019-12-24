We Love 孩有我們　福容台北一館為家扶中心小朋友圓夢

「We Love、孩有我們！」福容飯店為家扶中心的弱勢家庭與孩子圓一個耶誕夢！配合耶誕節，福容大飯店旗下台北一店與台北家扶中心合作「We Love、孩有我們」耶誕圓夢計畫，共募集100位家扶中心弱勢家庭孩子的耶誕心願，福容台北一館集合大家的力量，讓愛心人士都能扮演耶誕老人，讓孩子們都能實現他心中小小的耶誕願望。

許願卡就別在福容飯店台北一館大廳聖誕樹上，很多卡上透露出這些孩子們的願望，都是極為微小到讓人看了為之心疼，如其中有一名上幼兒園中班的小恩（化名），他許願想要一個書包，因為書包是媽媽買二手的，早就已經壞掉了，但一直還在背；也有小孩在許願卡寫下希望能有一個保溫杯，因天氣冷，想在學校能夠喝到熱開水；就讀國小三年級的小翁（化名）則因媽媽剛換工作，家裡面還有一些水電費未繳，小翁為了怕增加媽媽的經濟壓力，在心願卡上寫下希望擁有美術課所需要的硯台和墨條。

這些心願都不大，很多都是現代小孩們隨手可得，但對他來說也許並不容易。這次福容飯店與家扶中心發起：「We Love、孩有我們」耶誕圓夢計畫，活動宣佈後短短兩天就將100個心願禮物募集完畢，很多愛心都是來自福容台北一館的客人、飯店內部員工的踴躍認購心願清單，大家都是想為孩子圓夢，幫他們添購大量的學用品及文具用品，希望對孩子們有幫助，也因此得到鼓勵。

福容飯店台北一館於12月22日邀請20組參加耶誕圓夢計畫的家扶中心家庭到該飯店田園自助餐廳用餐。由於弱勢家庭的孩子平常很少有機會可以和爸媽出來外面吃飯，這對他們來說是非常難得且珍貴的回憶，為此家扶中心特別感謝福容飯店的用心與愛心。