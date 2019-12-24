搶跨年商機 海壽司首推「101璀璨煙火創意手捲」

隨著2019即將到達尾聲，跨年煙火秀就是萬眾矚目的大日子了，迴轉壽司精緻品牌–海壽司看準101煙火所帶動的跨年商機，獨家巧思在今年首推「璀璨煙火手捲」，手捲設計以101跨年煙火為概念，推出跨年期間限定的煙火手捲，即日起在海壽司各分店限量販售，消費者在享受有趣有料的「璀璨煙火手捲」前就先和101來個合拍吧，然後開心高調地迎接2020的新鮮到來！

海壽司料理長柳翔驥表示，這次推出的「璀璨煙火手捲」跳脫過往日式手捲大多只有單一配料的思維，運用多樣化食材來表現煙火的繽紛璀璨，採用了包含鮪魚、花枝、甜蝦、蝦卵、鮭魚子等食材，並加大份量來製造仿若煙火般繽紛視覺與食覺的效果，各食材的鮮甜滋味在入口之際一舉迸發，交織出如同煙火一般的豐盛口感。由於用料大方，若以常見的海苔來製作，反而不易享用，因此特別將海苔改以甜筒餅乾來替代，不僅跳脫制式海苔手捲的巧思創意更增添一番不同口感與風味，讓消費者在這特別的跨年時節品嚐海壽司季節限定手捲的趣味與鮮美！海壽司抱持著年終感謝的心情，特別以跨年超值價$128來陪大家一起跨年迎新，即日起至1/2限定推出，各位老饕們可要好好把握！

除了今年首推期間限定的煙火手捲之外，海壽司每年於微風松高店推出的限量跨年煙火套餐也是年年熱賣，今年餐點澎湃包含：沙拉、刺身、精選壽司、手捲、吸物、甜點及飲料，原價$1,890，優惠價只要$1,388(10%服務費另計)，餐後還會有專人引導至專屬的天際花園觀景平台，不用人擠人，就能輕鬆開心地近距離欣賞101跨年煙火秀！訂位專線：(02)2723-2738

因應金鼠年的到來，海壽司也強勢推出吃壽司，刮現金的「鴻運樂透」活動，會員於2019/12/20~2020/01/31，單筆消費每滿NT$500即可獲取一張刮刮卡，除了首獎現金NT$38,888之外，還有現金NT$16,888、現金NT$8,888、消費抵用券以及多項餐飲招待券等大獎，總獎項市值近百萬元，保證人人有獎，就是要好好感謝回饋廣大的饕客們。

今年想要來個與眾不同的跨年體驗嗎？現在就到海壽司各分店來份璀璨煙火手捲，再襯著101大樓當背景，拍照打卡、po網上傳IG，讓美食陪你迎接嶄新2020！