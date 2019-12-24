「明日經探號」啟航高雄 經探者五大樂搜

文 陳又嘉
108資訊月經濟部主題館「明日經探號」高雄場即將於26日至30日閃亮登場，歡迎民眾前往參觀。圖／經濟部工業局提供
108資訊月經濟部主題館「明日經探號」高雄場即將於26日至30日閃亮登場，歡迎民眾前往參觀。圖／經濟部工業局提供

繼台中與台南資訊月圓滿落幕後，今年最後一場資訊月活動，將於26日至30日假高雄國際會議中心舉辦，感興趣的民眾敬請把握此次的觀展機會，錯過了，就要等明年囉！

經濟部主題館「明日經探號」串連未來智慧科技，以太空船艙為場館設計主軸，帶領民眾在展覽期間搶先體驗未來智慧生活。「明日經探號」以專區形式分別規劃「體感娛樂吧」、「智慧交通艙」、「未來教育廳」、「智慧工事站」與「智慧醫療室」等五大主題，各領域創新科技團隊展現最新、最有趣及最酷炫的生活科技，受到民眾的喜愛。

明日經探號乘載創新科技能量

「Work Hard, Play Hard！」當民眾來到「體感娛樂吧」，讓虛擬教練帶領我們踩踏節奏，律動不漏拍。另外還有玩家必備，體驗時下最夯的VR電競《閃電對決》，以即時體感搭配虛擬實境，帶來前所未有的震撼快感。

觀賞藝術品除了滿足視覺享受，「明日經探號」帶大家透過VR走進《無極》與《見山》畫中世界，帶來不同以往的感官互動體驗。來到「智慧交通艙」，透過最有「台」味的方式行走台灣，真的可以邊走邊玩！想了解實際貼近產業需求的應用方案，千萬別錯過「智慧工事站」打造工業產線製造的AR情境。踏進「未來教育廳」，成為水獺博士的小助理一起玩VR做實驗，並讓英語學習機器人陪大家聊天悠遊英語天地。

近年備受關注的健康議題，在「智慧醫療室」使用體感偵測配合幼兒體能教育，透過動作分析，讓家長不再錯過自己寶貝的成長歷程，此外，透過智慧醫院解決方案，透過數據收集、體態辨識的方式，可讓老年人預防疾病，並提供三高體適能智慧照護服務，讓預防三高不再淪為口號。

關注線上FB活動、抽線下體驗店好禮

為增添活動樂趣，歡迎大、小朋友成為「明日經探號」上的經探者，透過宇萌marq+體驗AR集章樂搜五大主題區，集滿5顆星級勳章，或透過LuciPix拍照於FB打卡「經濟部主題館」，即能兌換精美獎品。

此外在「經濟部工業局」粉絲專頁，關注108資訊月「明日經探號」活動系列貼文，在貼文中按「讚」及留言互動，則有機會抽中由智崴資訊i-Ride體驗中心、HTC VIVE LAND、維亞娛樂VAR LIVE等體感互動館提供之精緻好禮。

高雄展期自108年12月26日至30日，每日上午10點至下午6點，於「高雄國際會議中心」盛大展出，歡迎對資訊科技感興趣的民眾，把握今年最後機會前往參觀。（經濟部工業局廣告）

文 陳又嘉

工商時報

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