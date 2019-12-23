國研院與台灣汽機車研發暨策略聯盟簽署MOU

為增進自駕車技術研發合作，國家實驗研究院(簡稱國研院) 23日與台灣汽機車研發暨策略聯盟(簡稱台灣汽機車研發聯盟)簽署自駕車產業合作備忘錄(MOU)，未來將提供該聯盟會員於場域內測試優惠條件，除可強化臺灣智駕測試實驗室使用成效，並將增進雙方自駕車技術研發合作，為雙方未來合作邁出重要一步。

臺南為全國汽機車輛零組件重要產業聚落，台灣汽機車研發暨策略聯盟會員遍及全國，在汽機車相關技術與研發能量上都相當成熟。該MOU的簽署，將更可吸引該聯盟廠商，更積極投入自駕車零件的研究發展，對支援國家發展自駕車有重要意義。

出席該簽約儀式做見證的臺南市長黃偉哲表示，由科技部建置、國研院負責營運之全國首座封閉式自駕車示範場域-「臺灣智駕測試實驗室」，已於今(108)年2月25日啟動營運。期許台灣汽機車研發暨策略聯盟既有之技術與研發能量，結合國家實驗研究院之科技整合研發平台，將可促成無人駕駛技術與相關零組件產業在臺南深耕發展。

國研院院長王永和在簽約儀式表示，「臺灣智駕測試實驗室」係透過場域內道路情境、輔助測試設備及虛實整合研發服務平台，協助國內產官學研界提升自駕車技術及相關車輛零組件的研發成效。

王永和說，目前該實驗室針對台灣特有的道路環境，提供13種測試場景，包含建置天候情境模擬系統、移動式輔助測試平板與機車人偶…等，以更貼近臺灣道路常見天候情境與汽機車混流情境之測試環境，能夠迎合國內發展自駕車或開發車用零組件的測試需求。

台灣汽機車研發暨策略聯盟理事長黃文献指出，發展自駕車，我們不必做大，但一定要站在趨勢最前端；黃文献期許雙方的合作，能為國內自駕車發展貢獻一份心力。

臺南市經濟發展局表示，未來期望透過臺灣智駕測試實驗室的磁吸效應，串聯產學研合作並給予實質的幫助，也期盼臺南因臺灣智駕測試實驗室的營運，能吸引更多新創公司的投入，帶動軟硬體、平台的相關產業到臺南設廠合作，藉此打造臺南成為智慧創新的城市典範。

臺南市經發局指出，市府團隊將在沙崙智慧綠能科學城與南科園區內各建置一條自駕公車示範運行路線，希望明（2020）年取得試驗車牌後上路營運，2021年起再延伸服務鄰近地區，期望透過自駕公車的正式上路，可有效帶動臺南汽機車零組件業者投入自駕車產業發展。該局也將積極整合跨局處資源，同時配合中央「無人載具科技創新實驗推動計畫」，協助爭取相關計畫資源，並協助法人團體或業者執行自駕車示範運行計畫。

臺南市經發局強調，短期內臺南將成為全台第一座自駕車上路營運的城市，預計在2022年至2024年，可吸引國際自駕車大廠至臺南進行測試與實證；長期而言則希望發展臺南成為無人移動載具示範城市，實現「產經重鎮」與「智慧新都」的市政願景。