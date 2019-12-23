華興電子看好LED指示燈及照明成品前景無限

文 郭靜芝
華興集團開發的教室照明燈具，已經取得中國的3C認證，安裝實績亦通過光環境測試，新一代智慧燈具也在開發中，2020年將搭上這股風潮。圖／業者提供
華興集團開發的教室照明燈具，已經取得中國的3C認證，安裝實績亦通過光環境測試，新一代智慧燈具也在開發中，2020年將搭上這股風潮。圖／業者提供

華興電子（6164）於19日召開法人說明會，董事長劉守雄率領經營團隊全數列席，董事長劉守雄指出，儘管今年公司合併營收觸底，大環境不佳、中美貿易戰影響、政治局勢變化，但公司成品照明業務藉由和通路商及品牌商的合作，業績持續成長，只要避開紅海市場，站穩差異化、客製化的利基，LED指示燈及照明成品仍是前景無限。

華興電子今年前三季營運低迷，雖然營收較去年同期衰退近兩成，稅後每股盈餘為-0.27元，但是近期已經明顯感受營運回穩，客戶需求相較今年前兩季愈顯強勁，拜商業照明成品出貨增長之賜，成品類業務首度超過傳統零件業務，未來還有多個新產品包括低溫燈管、全新設計的商照產品、教室無藍害照明、UV捕蚊燈即將發酵，目前看來，明年的表現都會優於前一年度同期。

華興電子在法說會上表示，眾多的新產品開發，讓公司行銷策略更加靈活，隨著成功案例的增加也將逐漸反應在營收成長。

華興電子（6164）董事長劉守雄表示，LED指示燈及照明成品仍是前景無限。圖／業者提供
華興電子（6164）董事長劉守雄表示，LED指示燈及照明成品仍是前景無限。圖／業者提供

隨著LED產業的發展及各國政府節能減碳的環保要求，傳統照明包括T8螢光燈管曾經有過一波替換潮，也讓很多企業趨之若鶩、紛紛投入照明產業，才不過5年的光景，眾多企業鎩羽而歸，結束照明業務，在產業去蕪存菁後，2020年將迎來另一波替換潮，這次的替換潮除了傳統T8、T5日光燈管，也包括首波改裝的LED燈管及燈具，華興電子的T5直換式燈管已通過CNS15829的安規，平板燈也取得經濟部節能標章，新一代的產品也已經開發完畢，除了效率更高、光型更好之外，也克服了過往LED燈會因為同迴路電器產品啟動分流，導致閃爍的詬病，加上無頻閃、高達95%的轉換效率設計、符合各國安規，成為能通過新一代能源效率基準產品中性價比最高的。

2018年在中國最火的照明產品，就是能提高教學效果，保護學生視力，改善教室的採光和照明條件的教室燈和黑板燈，然而判斷照明環境是否健康，不只看光照強度，還有很多其他指標，例如眩光值、照度均勻度、色溫、頻閃等。華興集團開發的教室照明燈具，已經取得中國的3C認證，安裝實績亦通過光環境測試，新一代智慧燈具也在開發中，2020年將搭上這股風潮。

特殊照明部分，華興早期全光譜技術，透過超過10種波長的混合，與客戶一同開發出最佳的自然光源，優於市場上所有的可見光太陽光譜LED模組，已經應用在燈具並上市銷售；台灣屬於亞熱帶氣候，每到春夏/夏秋交際，蚊蟲孳生，華興集團與客戶共同開發的UV捕蚊燈，有別於家戶常用的電擊式設計，採用黏捕式設計，更適合用在商業環境，另一個特色是搭配行動電源即可以攜帶使用，成為消費者野餐、露營時的滅蚊高手!

劉董事長提到，展望未來，華興將秉持一貫的作為，專注本業，精益求精，掌握LED照明時代的真正來臨，發揮LED封裝、模組化之核心技術與能量，善用台灣相關光電周邊產業的專長，結合製造、通路的合作夥伴，整合資源、重新出發，再造LED產業的輝煌歷史!

文 郭靜芝
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