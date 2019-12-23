台灣最大農村青少年團體四健會舉辦大專社團幹部訓練培力農村青年

近年青年返鄉蔚為風潮，行政院農業委員會為了向下扎根培育農村青年，與深耕全臺三百多個鄉鎮農漁會、推廣農業教育的中華民國四健會協會合作，舉辦培力農村青少年的活動。四健會遍佈全球近80個國家，光在發源地美國，就約有650萬青少年參與，而在台灣，自民國41年從美國引進後，目前已是台灣最大農村青少年組織，每年舉辦多場國內外青少年活動與國際交流。

四健會年度重要大專青年活動「108年度大專四健會社團幹部聯合訓練」已於12月6日至8日在日月潭青年活動中心圓滿結束。由行政院農業委員會指導、各級農漁會協同辦理，營期中以日月潭的紅茶產業鏈結合學員專業能力做課程設計，並以RPG、自力造舟、攀高牆、世界咖啡館等活動方式，訓練學員的思考力、溝通力，以及解決問題、自我檢視的能力，希望藉此提升學員的自我省察力和執行力，進而發揮團隊的影響力。

四健會致力於培養青少年身心手腦健全發展，希望在這資訊多元化、產業全球化的時代中引領青年認識自我、勇於嘗試。在三天的營隊中除了來自全國各地農、漁會推派出的優秀青年外，更集結台灣各地的傑出大專四健夥伴，一同聚集在南投縣魚池鄉團隊整合再出發。

學員更表示這次營隊中與產業鏈的結合，使得青年更容易了解自己的定位，突破框架、發揮所長，學習團隊合作的精神，並將其運用到地方產業的發揚與行銷，也為自己的人生添上繽紛的色彩。四健會期許臺灣青年除學校正規教育之外，能具有更加多元的發展，無論身處何處，皆能發揮影響力，看見社會的需求，成為關鍵的推手！