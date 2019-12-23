全球人壽冬至送暖忠義小朋友 合拍感人影片

文 蔡淑芬
全球人壽攜手忠義基金會舉辦「黛姐姐冬至攜手愛」志工活動，全球人壽副董事長林文惠與同仁與忠義基金會小朋友提前歡度聖誕節。圖／全球人壽提供
全球人壽攜手忠義基金會舉辦「黛姐姐冬至攜手愛」志工活動，全球人壽副董事長林文惠與同仁與忠義基金會小朋友提前歡度聖誕節。圖／全球人壽提供

全球人壽攜手忠義基金會於12月21日舉辦「黛姐姐冬至攜手愛」志工活動，由全球人壽副董事長林文惠擔任愛心大使，邀請同仁一起擔任志工，帶領忠義基金會小朋友體驗人生中首次做造型湯圓，歡慶冬至；並同時結合保戶子女獎學金公益加一加及CSR專區上線的「娘家永在x全球人壽」影片公益活動，捐款新台幣20萬元，並贈送每位孩童聖誕禮物「樂活寶書包」，讓小朋友在冷冷的冬天擁有大家暖暖的愛。

全球人壽副董事長林文惠表示，全球人壽今年發布首本企業社會責任（CSR）報告書，所涵蓋之永續發展目標(SDGs)高達14項為目前同業最多，官網CSR專區亦於年底暖心上，展現全球人壽25年來CSR相關成果，包括獲得108年體育推手獎贊助類金質獎及長期贊助獎；以及屢獲肯定的「我的棒球夢─馬祖棒球營」及「我的一畝茶」等公益專案。

「娘家永在x全球人壽」影片推廣「愛與責任」

林文惠副董事長進一步說明，全球人壽與忠義基金會合作拍攝「娘家永在x全球人壽」影片，敘述許多「愛與責任」的故事。一句「媽媽！」在影片中，被小女孩喚著媽媽的保育員青雯媽媽，在忠義育幼園擔任11年的保育員工作，跟小女孩看似母女的互動，乘載的是每一刻不求回報的愛與責任。如同保險業的本質與從業人員推廣保險的初衷，幫助更多保戶守護大家所愛之人的具體行動，因為每個愛無怨無悔付出的心，都有「責任，讓我們有了被需要的價值，進而感受愛的意義。」

全球人壽為向大眾傳遞「愛與責任」的CSR理念，特別透過「娘家永在x全球人壽」影片邀請大眾響應公益，原訂於12月20日前達成5萬次瀏覽量即捐款5萬元年節加菜金給忠義，影片一釋出獲得廣大迴響，在短短一週內即達成5萬次瀏覽量目標。不僅「解鎖」原本的年節加菜金5萬元，全球人壽更加碼，連同保戶子女獎學金公益加一加活動，總計捐款20萬元予忠義基金會，以期協助失依兒少籌措教育經費。

全球人壽做忠義媽媽後盾 

在忠義基金會裡，住著許多失去家庭的孩子，從1953年創立收容軍眷遺孤，到1983年開始收容棄嬰、遊童等安置，他們需要的不只是憐憫與物資，而是與家一同消失的安全感。這些日夜照顧他們的保育員媽媽，就是孩子漂泊等家的避風港，雖然他們終究會分離，但如同「娘家永在x全球人壽」的英文片名「Home」一樣，只要基金會還在的一天，就永遠是孩子的娘家。青雯媽媽一句「我在這裡等你回來喔」，也惹哭大批網友。而庭均媽媽面對每一次倒數的分離，當下都很難過，但是抱著孩子們會回來尋根，這樣期待的心，一年又一年地繼續做下去。

全球人壽多年來運用企業的力量，致力成為忠義基金會及保育員媽媽們的後盾，和保育媽媽們用「愛＋責任」的精神，積極讓這個娘家能永續，讓失依兒少們的「娘家永在」，期待成為孩子們在成長過程中，強而有力的後盾，延續全球人壽「因為愛，責任在」的品牌理念，期望能拋磚引玉，讓更多人認識保育員媽媽的故事。

全球人壽不是僅僅捐款，也透過志工活動，帶領孩子們一起搓湯圓、親身接觸稻米收割、採茶及揉茶等自然體驗活動，讓孩子們在玩樂中認識、體驗大自然，用最實際的方式延續每一份關愛，善盡企業社會責任，就像在孩子心中種下愛的種子，有更多勇氣面對漫漫的成長過程，在未來也能有更多的愛，回饋社會。

文 蔡淑芬

工商時報

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