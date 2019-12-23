又見「假冒」中醫代言產品誤導民眾購買 網路陷阱多 請謹慎查證 以免受騙上當

中醫藥療效甚佳，近年廣受全球信賴，遂引起不肖人士覬覦，在未徵得臺灣中醫師、藝人等同意授權之下，以移花接木方式，將各大名醫、藝人於媒體節目受訪或報導之影音照片剪輯加工後，營造中醫師、藝人代言產品之假象，更有甚者尚變造衛生福利部核發之許可證，抑或是竄改本會各種推廣中醫藥之活動文宣，並透過網路Facebook、粉絲團、拍賣網等管道，讓資訊取得者誤信渠等銷售之網路商品具有中醫藥療效而購買，然而，這些產品無論是否可以食用，因均未經合法之檢驗程序，安全性堪慮，更重要者是，渠等「假冒」中醫師代言，卻根本不具中醫藥療效，若民眾一旦誤信購買且誤食誤用，不僅無助改善病情，更會延誤就醫，造成生命健康等重大危害，又貿然使用來路不明之網路商品，對於身體健康有極大風險，敬請民眾勿輕信誇大不實之網路訊息，若有任何治療疾病或調理身體之需要，一定要循正規醫療管道，至合格之中醫醫療院所向中醫師諮詢，始能確保身體健康之安全！

中華民國中醫師公會全國聯合會為善盡保護國人健康安全之社會責任，爰提供查證專線：(02) 2950-0839，請民眾多加利用－網路詐騙陷阱多，謹慎小心多查證！

【近期網路假冒中醫代言之案例】

近期假冒中醫代言、偽裝中醫講座、謊稱中醫產品之網路商品屢見不鮮，又渠等為躲避國內衛生機關、司法機關等查緝，網站或伺服器多架設在海外地區，一旦臺灣民眾受騙上當，抑或是因誤用而造成身體生命之危害，均求償無門，而唯一杜絕是類不法行銷手法之最佳途徑，即是民眾提高警覺、勿信勿買，而臺灣健保制度完善、醫療品質極佳，有任何健康問題，首應選擇合格之醫療管道，始為鵠的！

圖文/由中華民國中醫師公會全國聯合會提供