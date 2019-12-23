第一名店推婆媳最愛「經典佐醬料理」 日式年節醬油禮盒

2020喜樂團圓年菜，第一名店將推出「天白冬菇佛跳牆」有別於傳統製作偏油膩口感，今年佛跳牆禮盒，口感滑順不油膩，取自特選食材，讓消費者有不一樣的團圓圍爐時刻。

2020年農曆春節比往年來的早，年菜的準備工程也相對匆忙，如何讓上班族和家庭主婦過年時吃上一頓美味的「團圓飯」，又不耽誤到家人團聚的幸福時刻。第一名店今年就推出多項美味又安心的「團圓年菜」供選擇，不只能減輕媽媽媳婦下廚的負擔，還能讓全家一起享用最頂級的美味料理！

其中「天白冬菇佛跳牆」以台灣人道籲養的天麴豬豚骨，加入北海道昆布慢火細燉製成濃郁湯底，加入6顆澳洲翡翠鮑魚、北海道野生干貝、頂級天白冬菇、烏參，搭配天麴豬腳、排骨、鮮肉丸等珍貴食材，口味鮮美不油膩。另外還有東坡肉、花生滷豬腳、松坂米糕等多樣團圓年菜可供試吃選購。

第一名店為感謝消費者及會員的多年支持，「天白冬菇佛跳牆」4-6人豪華版(不含甕)，現正搶先預購中，原價3,500元，現在預購價只要2,888元免運費「天白冬菇佛跳牆」讓您今年輕鬆在家歡聚享受美味年菜。訂購可洽: 0800-211388