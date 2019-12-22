IFRS+IT創業者必備企業經營的整體基本知識 會計技術 洞察管理 創造績效 永續經營

根據經濟部統計，民眾創業1年內倒閉者高達90%，5年內創業失敗者更是高達99％。台灣中小企業信保基金董事長蔡憲浩說，許多企業問題多出在財務而倒閉。如何提升創業者的存活率，培養其企業的經營能力已達刻不容緩的地步。

「商業會計法」於2016年發佈，依據「IFRS(International Financial Reporting Standards)國際財務報導準則」修正之。

不可否認,破天荒的會計作業的蛻變與變革，及e化的普及的環境，對於創業者應具備基本的企業經營能力，其中必須學會善用企業財務資訊,隨時掌控、分析及應變企業經營的狀況；另國際經濟發展及工業4.0環境來勢洶洶，善用電子科技即時取得資訊,也是必備的基本功。

「IFRS經營管理e化實務」一書，運用IFRS+IT架構，以經營者思維為主，清楚傳達因應IFRS修正之商業會計法，剖析企業實務、相關法令與IT工具的相關性，建構正確、迅速、有效的企業內部情報流，以因應詭譎多變的環境。

本書為IFRS的e 化過程之基本工具書:剖析ERP(Enterprise Resources Planning) 系統的e 化步序，幫助建立一套完整的經營者策略規劃思維、內部管理控制及作業控制之e化作業；經由提升會計技術建立有效的情報流，使經營者隨時洞察企業的營運績效、風險與管理。

本書是創業者必備的教科書，提供如何建立經營者思維、企業核心價值、企業內部管理及建立外部交易的基本知識。

本書詳述經營者必備的企業基本經營知識，建立及善用財務資訊的秘密武器，提升企業競爭力；可視為經營者隨時翻閱的企業寶典。

「IFRS+IT」是企業內部e化的基本功，也是因應全球工業4.0時代來臨，隨時掌握即時資訊與商機，是創業者必備的基本經營知識。