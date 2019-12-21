櫻花SAKURA AWARDS整體廚房設計競賽頒獎 提供學子設計創意舞台

由廚衛產業領導品牌台灣櫻花（9911）所舉辦的第八屆「SAKURA AWARDS」校園整體廚房設計競賽成績揭曉， 20日在台北三創生活園區舉行頒獎典禮，這場備受業界及學界肯定的設計盛事，每年皆獲得各校系所熱烈迴響，今年的設計作品投稿件數達377件，從2012年舉辦至今已累計近3,000件作品。為呼應台灣櫻花的品牌主張「享受智能，樂在生活」，今年以「改造心關係」做為設計構思主題，希望學生勇於展現不同的創意，將廚房空間、廚電設備等注入新的元素，讓廚房不只是廚房，而是成為家中成員情感交流的核心。

台灣櫻花表示，隨著新時代的空間使用趨勢，重新定義了廚房在家居生活中的價值，傳統的廚房總是給人昏暗又雜亂的印象，現代廚房除了具備實用性外，還兼具美觀及設計感，並能因應不同的生活型態打造專屬於一家人的廚房空間，因此，透過改造封閉的廚房成為開放式的環境，可以提供更多的想像空間及設計理念，台灣櫻花今年以「改造心關係」為設計主題，鼓勵學生激盪出更多的創意與想法，用不同於以往的設計改造廚房空間，拉近家人之間的「心」關係。

此屆評審依據主題創意、空間實用、美感表現及作品完整度做為評分標準，得獎作品多數為團體組合，顯見藉由互相合作激發出不同火花，亦能夠發揮出更多優秀的作品。

空間設計組前三名分別為金獎「Two-sidedness—揉合廚房與城市的曖昧性」、銀獎「Gather one」、銅獎「凝聚力」；工業設計組前三名分別為金獎「HIBANRI-adjustable sink」、銀獎「AIH」、銅獎「Toh-Tàu」。得獎的同學不只能獲得豐厚的獎學金，櫻花亦提供暑期有薪實習的機會，藉此讓學生早日汲取工作經驗，畢業後即可與社會接軌。

台灣櫻花於管理雜誌今年的消費者理想品牌調查中，再度蟬聯第一名，已連續35年奪冠，穩居熱水器、除油煙機、瓦斯爐三冠王的頭銜，此外，櫻花亦連續10年獲得「台灣居家用品理想品牌大賞」的榮耀，而櫻花產品優良的品質、設計及形象，更連續17年奪得台灣精品獎。

台灣櫻花並強調，櫻花身為台灣廚衛產業的領導品牌，長久以來重視消費者的需求，從消費者的角度出發不斷創新商品及服務，才能持續獲得消費者的肯定與支持，展望未來，櫻花提出了全新的企業願景「美好居家生活的創造者」，期許能為消費者創造更美好的居家生活，尤其，台灣櫻花已深耕立足台灣40餘年，以擁有的優異研發力與設計力，將為學生築起展現創意及設計的舞台，並引領台灣廚衛產業創新多元、蓬勃發展，擔負起身為社會企業之使命。

櫻花官網：www.sakura.com.tw。