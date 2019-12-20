說來就來，寒流一向沒在客氣，冷冷的天，快來悅川享受舒服的日式泡湯體驗，是冬季限定裡最幸福的一件事情！

悅川酒店今年冬季推出【瓦爾登湯泉盡在悅川】專案，活動期間從2019年11月1日至2020年3月31日，凡入住即可免費享有日本「旅の宿溫泉粉」的泡湯體驗，讓您彷彿置身日本湯屋一樣，全身通體舒暢，既放鬆又暖心，在嚴寒中也能感受宜蘭悅川酒店對您的用心。

日本進口湯泉粉，讓您搶先體驗

微涼秋夜的12月就已經是泡湯季節的開端，如何用優惠價格入住，又可以搶先體驗呢？宜蘭悅川酒店今年推出【+1+1】住宿專案，此專案週一至週四雙人一泊一食$3500元/房、雙人一泊二食$4000元/房，共有兩個選擇，您可以吃飽飽在客房裡放鬆，享受您的泡澡時光，或是在欣賞完蘭陽的山明水秀後，回到酒店來個泡湯體驗，洗去身上的髒污，得到最佳的舒緩，有個溫暖好入眠的冬夜。

泡澡也能欣賞蘭陽美景

但是單單泡澡沒有特別的新鮮感，悅川酒店「雨果雙人房型」提供您邊泡湯邊享受蘭陽美景，這麼稀有的雙重體驗方式，只有悅川酒店才享受的到，每次優惠專案一出現，往往都是秒殺，想要體驗的粉絲，記得持續關注宜蘭悅川酒店粉絲專頁唷！

享受完昨夜的舒適，一次怎麼夠呢，為了給您最超值的體驗，退房前記得再泡一次，您會看見蘭陽十大美景之一【龜山朝日】，這樣特別的體驗，絕無二家！

搭上洗澡玩具，小孩也愛泡湯

身為親子酒店王道絕對不會漏掉小孩的福利！悅川酒店細心為小朋友們準備了美國進口的洗澡玩具，有潛水艇與飛機兩種造型，讓小孩也能在泡湯之中享受洗澡的樂趣，媽媽們與小寶貝一同洗澡時，配上日本進口泡澡粉，絕對讓您洗完皮膚幼咪咪。

宜蘭悅川酒店泡湯季已經開始，泡澡好處多又多，適合全家老小一起來參與，一起讓您今年冬天增添一個新樂趣。您還在等什麼呢？

宜蘭悅川酒店

24小時訂房專線：03-969-9222

地址：宜蘭市中山路五段123號

http://www.waldenhotels.com/