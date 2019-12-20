桃園 行動化便民服務再升級 「單一窗口，全程服務」數位申辦繳費通平台

桃園市秘書長黃治峯今（20）日下午前往桃園市綜合會議廳，出席「行動申辦繳費通記者會」，黃秘書長說，早期市政服務需要市民親自臨櫃辦理，隨著「數位政府」時代來臨，民眾使用習慣逐漸由電腦改為行動載具，市府資訊科技局積極爭取經濟部工業局「智慧城鄉生活應用補助計畫」，補助四成經費約新台幣2千1百多萬元，精誠資訊公司自籌六成經費，總經費共計約新台幣5千4百萬元，推出「單一窗口，全程服務」行動申辦繳費通平台，讓市民可在任何時間、地點透過行動裝置完成數位申辦服務，並進行各式查詢及繳費等便民措施，以網路替代馬路，大幅節省民眾往返各機關的時間，落實智慧城市理念。

黃治峯表示「單一窗口，全程服務」數位申辦繳費通平台具備多項應用，包括「MyData驗證資料」，可自動帶入各謄本系統串接資料，節省民眾往返奔波時間；「響應式網頁（RWD）設計」以民眾需求為導向，將800項申辦服務導入行動裝置及桌機均可使用的專屬使用者體驗；「行動憑證」提供自然人憑證以外的創新驗證方式，解決手機身分驗證需求；「多元支付」新增行動支付管道包括LinePAY、街口、台灣PAY、全國繳費網、聯合信用卡及悠遊卡電子支付，可繳付多達122項罰鍰項目與330項規費及地方稅等項目，降低民眾繳費及申請資料的成本。

資訊科技局長陳崗熒表示，市府自96年開辦線上申辦服務，民眾可以透過網路下載表單及線上申辦各項服務，但繳費仍需透過臨櫃或其他機制。資訊科技局爭取中央補助推動數位申辦繳費通平台，以桃園為實施場域，委由精誠資訊公司開發，採「單一窗口，全程服務」，未來民眾將可在行動裝置直接完成認證、申辦及繳費，打造更多創新應用的體驗，全面提升政府便民服務。

今日包括桃園市議員陳美梅、經濟部工業局電子資訊組副組長顏鳳旗、市府資訊科技局長陳崗熒、地方税務局長姚世昌、桃園區長陳玉明、精誠資訊公司資深協理沈明慶等均一同出席活動。