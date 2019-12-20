鄭文燦表揚績優就業服務人員

桃園市長鄭文燦今（20）日下午前往桃園市勞工育樂中心，出席「108年度就業服務人員聯繫會議暨績優就服員表揚活動」，鄭市長表示，勞動局已連續2年榮獲勞動部勞動考核第一名獎項，其中在就業服務、職業訓練、接辦就業中心3大方面表現亮眼。對此，市府感謝就業服務的同仁持續協助桃園勞工培養相關職能，促進市民朋友就業，提升桃園充分就業的指標，希望藉由108年績優就業服務人員獎項，鼓勵年度優秀就服員持續精進，提供市民朋友完善的福利與保障。

鄭文燦指出，自去（107）年年中至今（108）年，約有近8,000名資遣勞工，在就業服務處啟動就業轉銜機制的協助下，被資遣員工於半年內的再就業率達9成5，以華映破產事件為例，華映公司第一階段資遣約1,500人，除了資深員工外，約有1,100個員工已按照其意願轉介至其它單位就業，第二階段則資遣約1,900人，除了勞基法保障範圍外，市府也協助積欠工資墊償基金申請，並將勞資雙方強制調解的結果送至法院公證，使勞工債權在資產拍賣時，可取得最優先債權，全力保障勞工權益。

另鄭市長提到，桃園整體失業率平均約在3.7%至3.8%之間，與全國平均相近，目前每年新增約5萬7000人登記求職，透過徵才活動、就業促進方案及職業訓練課程，約有7成5以上得以順利就業，顯示桃園在充分就業的議題上發展良好。此外，以企業投資而言，近來台商回流，經濟部推動投資台灣三大方案，包括「歡迎台商回台2.0行動方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」，總投資金額約為8,332億元，其中投資桃園約1,975億元，佔全台近4分之1，相當龐大，可望創造可觀的產值，提供桃園就業市場多樣化的職缺。鄭文燦也提及近來申請辦公大樓的案件增加，顯見桃園產業逐步從製造業轉換為高階製造、研發及服務業，也正符合台灣產業轉型的方向。目前新建的桃園市勞工教育大樓預定明（109）年完成興建，將在同年底進駐，可提供就業服務同仁及工會多功能的辦公空間，以良好的辦公環境，持續穩定桃園就業市場，今日包括市府勞動局主任秘書陳先琪、就業服務處長劉玉儀、桃園區長陳玉明均一同出席活動。