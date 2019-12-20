大葉大學迎接30週年校慶 各系舉辦成果展

大葉大學將於12月21日舉辦30週年校慶慶祝典禮，生物科技暨資源學院20日特別舉辦「食品醫藥產業高峰論壇暨研發成果發表會」，邀請學者專家與產業代表專題演講，同時展出學院研發成果，呈顯生資學院貼近產業的辦學特色。企業管理學系則推出「暖心市集」，學生結合企劃、行銷、設計等課堂所學，讓用不到的新品再生，盈餘將全數捐給「大葉大學完善弱勢助學計畫」。

主秘侯雪娟表示，大葉大學辦學的努力與用心，連續十一年榮獲教育部教學卓越計畫，在計畫獎補助支持下，生資學院設立了美粧、製茶、醫藥保健研發基地，師生豐富的研究能量與產業緊密連結。「食品醫藥產業高峰論壇暨研發成果發表會」以食品醫藥產業為主軸，是30週年校慶系列活動之一，發表會邀請到歐典生物科技股份有限公司總經理陳世曉分享「台灣生技飲料經營新模式：歐典蘆薈綠茶風糜歐洲」、食品所菌種中心研究員王伯徹暢談「食藥用菇美食食品醫美醫藥產業應用」、財團法人彰化基督教醫院醫療長陳明主講「生殖遺傳診斷學的最新發展」、衛福部中醫藥司林南海博士析論「臺灣中醫藥現況及發展策略」，現場也展示了食品暨應用生物科技學系、生物醫學系、生物資源學系、藥用植物與保健學系的師生研發成果。

食品暨應用生物科技學系主任李世傑指出，食品安全議題與生活緊密相連，大葉大學的「食尚管理、農法自然－公益大葉食安小草養成計畫」，連續兩年榮獲教育部大學社會責任實踐計畫獎助，不只是培育食安專業人才，輔導產業升級，共同守護食品安全，師生更走出教室，到國小辦科學營，到社區辦講座，讓食安教育向下扎根。

企業管理學系林孟儀老師說，「暖心市集」從惜福、惜物的信念出發，募集大家用不到的新品，經過學生重新包裝設計，讓喜歡的人可以用便宜的價格帶回家，賦予商品新生命，學生也親自設計了明信片來義賣，盈餘會全部捐贈「大葉大學完善弱勢助學計畫」，幫助弱勢學生完成學業。今年的市集特別結合多元文化，邀請系上的蒙古學生、越南學生一起擺攤，跟大家互動，介紹異國文化特色。

企管系三年級的蒙古學生歐伶真說，她們準備了蒙古的傳統遊戲，羊腳踝製作的四個面代表駱駝、綿羊、山羊、馬，可以用來占卜運勢。