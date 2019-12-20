康林集團董事長楊月秀榮獲亞太華綸獎肯定

2019年歲末，康林集團董事長楊月秀繼榮獲中華民國優良商人暨金商獎殊榮，再獲頒中華兩岸企業發展聯合總會主辦的「第三屆亞太華綸傑出創業獎」，12月18日由中研院院士林健男(台塑集團董事長)及榮譽總會長趙守博親自頒發獎座及當選證書。「華企翹楚，經綸國際」，亞太華綸獎係表彰優秀企業家經營兩岸三地及東南亞、甚至國際市場的成就與貢獻，大會評審高度肯定楊董事長面對全新領域的產業，勇於挑戰不畏懼，大膽從人力資源跨業創立全新事業體-生技事業群(超湛生技、康霖生活)，展現其創造力與創新力，開拓出新格局。

楊月秀董事長從照顧同仁、客戶及其家庭為出發，以「身心健康的守護者，養生樂活的解答者」為使命，創立生技事業群，重視商品研發，積極與明道大學等國內外大專院校搭建產學合作橋樑，研發全年齡層適用的產品，更將暖度帶進售後服務，客服團隊均由專業營養師及護理師組成，提供營養健康照護諮詢，整合生技產品、智能科技及樂齡照護服務，推出一站式服務，不僅讓消費者感受分外有溫度，真正滿足從個人到家庭的全齡照顧，更讓經銷商有信心，樹立生技事業服務新標竿。

楊月秀董事長瞭解有好的產品，更要有好的、多元跨界的銷售平台，因此創建穩健且安全的銷售通路－康霖生活事業，重視教育訓練及正確價值觀養成，幫助無數年輕人築夢踏實，以企業家的思維創業，更要有回饋社會的心。康霖生活經銷商夥伴力行集團「厚德行善」核心價值，將捐款、關懷弱勢團體、及參與公益活動視為增加心靈的財富，以此得到更多的幸福感。

今年度楊月秀董事長獲獎不斷，不僅蟬聯107、108年中華民國優良商人暨金商獎，更從世界各地眾多華商參賽者中脫穎而出，成為「2019世界傑出青年華商」台灣唯一得獎人。楊董事長表示：「不論獲得國內外任何獎項，都希望透過公正單位、專業人士的評選，給予團隊肯定、消費者安心、經銷商放心。」