真理大學成立校友總會 福壽實業洪堯昆任理事長

鑒於國內公私立大學的資源分配不均，近幾年來，私立大學積極與校友聯繫以爭取更多實質資源。今（20）日假淡水真理大學舉辦的校友總會成立大會，共吸引近百名的畢業校友返校共襄盛舉，會中宣示總會成立的宗旨與目標，團結校友並協助學校發展，眾望所歸由福壽實業董事長洪堯昆擔任理事長，帶領校友總會擴大發展。

真理大學校友總會第一屆理事長由福壽實業董事長洪堯昆擔任，副理事長分別由中國砂輪副董事長白文亮、一路發國際物流公司董事長張聰聯，與米堤飯店集團總經理李麗裕擔任。執行秘書長由大琬國際股份有限公司楊飛龍董事長出任。理事共21位，包含立寶電子與漢邦科技董事長許勝豪、統茂旅館集團董事長施瑞峰、康揚股份有限公司總經理陳英俊與首都客運總經理李建文等多名真理畢業校友擔任。

該校前身是私立淡水工商管理專科學校，於1965年8月成立，招收三年制及五年制專科學生。1994年奉准改制為四年制獨立學院，定名為：「私立淡水工商管理學院」。1999年8月1日，奉教育部核定改名為「真理大學」，英文校名為Aletheia University(此為希臘語真理的意思)，現有人文、資訊與商業智慧、財經、管理、觀光休閒與運動等5個學院，22個學系、11個進修學士班與8個碩士班 ，現任校長為陳奇銘教授。

目前該校已累積近十萬名的畢業校友，原先校友會由各地區的畢業校友籌組且定期舉行會員大會，這些地區性的校友會以新北市與高雄市校友會的組成最龐大與體制最健全，由於國內參與的人數逐年增加，因此各校友會的理監事呈請陳奇銘校長籌組真理大學校友總會，在陳奇銘校長的大力支持與校友會學長姐的熱心推動下，真理大學已將相關文件送抵內政部申請總會成立，今日假真理大學的玻璃屋進行第一次校友總會籌備會。

會中由近百位總會會員投票推舉理監事，再由理監事推舉第一屆校友總會理事長，最後，由福壽實業洪堯昆董事長接下理事長一職，洪堯昆董事長表示：『很榮幸可以當上母校校友總會的理事長一職，未來我們將把總會繼續擴大，同時成立事業經營、國際交流、家庭聯誼與傑出校友委員會，希望透過這四個委員會的力量傳承母校百年樹人的教育典範，也期待校友總會的成立能照顧更多海外的母校遊子。』

會後，校友總會的幹部與會員與母校的教職員餐敘，提前慶祝耶誕佳節，除校長與貴賓的致詞外，並由該校音樂應用學系演奏悠揚樂曲、畢業校友陳向熙歌唱表演、火舞社的精彩表演，最後，校友捐贈近五十萬元的抽獎產品，成立大會活動圓滿結束。