公職補教龍頭志光教育科技集團41週年感恩晚會

公職補教龍頭志光教育科技集團邁向第41週年，19日晚間假高雄市林皇宮飯店盛大舉辦41週年感恩晚會，並同時頒獎表揚108年優秀幹部及員工，並由林進榮總裁親頒「志光慈善會」108年大學院校200萬元獎助學金，獎勵成績優秀及家境清寒之莘莘學子，並藉此鼓勵青年學子未來進入社會有良好的發展後，能夠多投入社會服務與社會公益，幫助更多需要幫助的人。

包括高雄市政府教育局長吳榕峯、財政局長李樑堅、立法委員黃昭順、趙天麟、高雄市議員康裕成、高師大校長吳連賞、中華民國補教全國總會總會長張有傳…等貴賓蒞臨祝賀，咸對林進榮總裁所領導的志光教育科技集團為國家培育優秀公務員、卓越經營成就、長期公益善舉，表達最高敬意。

「每3人考取即有2人來自志光」的公職補教龍頭志光教育科技集團，自民國68年創立迄今，深耕補教已41年，企業版圖觸及教育、出版、媒體、數位科技等全方位領域，每年輔考大批優秀人才進入公務部門服務，進而培育出無數國家人才與社會政要。

林進榮總裁致詞表示，一如往年，108年志光同樣創下公職錄取率全國第一佳績，如：高普考錄取人數達1600人，拿下32大狀元、27大榜眼、29大探花，更寫下11位全國雙料狀元的驚人成績，此外，在高考一般行政、高人事行政、一般民政、財經廉政、勞工行政、僑務行政(德文)、教育行政、海洋資源、普考一般行政、人事行政、勞工行政、教育行政、觀光行政、航運行政、農業行政等熱門類組。林進榮總裁指出，對志光而言，一路走來，我們所奉行的企業理念就是「幫助學生考取，擁有幸福人生!」在這繼往開來的時刻，林總裁期許集團未來繼續以考生的需求為出發點，在「學員好、同仁好、公司好」三者共好共榮的目標下，往嶄新的里程碑邁進。

林總裁說，基於「關懷人本、回饋社會」理念，志光於民國93年成立「志光慈善會」，用行動落實「嘉惠學子、急難救助、生活照護」的目標，也抱著「人溺己溺」的同理心熱心參與各項急難救助。

志光慈善會歷年來發放之獎助學金已達1896萬元，加上各項社會急難救助金額累計近3000萬元，嘉惠近百所學校之莘莘學子。此外，目前擔任國立高雄師範大學校友總會總會長的林進榮總裁，為高師大的長遠發展，之前亦已捐贈一千萬元充實高師大校務基金。