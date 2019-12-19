海壽司陪你過耶誕 迎新年 鴻運樂透發發發

2020即將到來，為搶攻耶誕及春節商機，迴轉壽司精緻品牌–海壽司推出「鴻運樂透-金鼠報喜發發發」活動陪大家過耶誕、迎新年，2019/12/20~2020/01/31，會員單筆消費每滿 NT$500即可獲取一張刮刮卡，首獎高達現金 NT$38,888，另外還有其他現金獎、消費抵用券及多樣餐飲招待券等豐富澎湃獎項市值近百萬元，除了要讓民眾吃到好壽司，也要讓大家試試新年好手氣！

繼今年引發熱門話題的一元壽司之後，海壽司這次推出新年檔期活動：吃壽司，刮現金的「鴻運樂透」，會員於活動期間單筆消費每滿 NT$500即可獲取一張刮刮卡，除了首獎現金 NT$38,888之外，還有現金 NT$16,888、現金NT$8,888、消費抵用券以及多項餐飲招待券等大獎，保證人人有獎、皆大歡喜，就是要好好感謝回饋廣大的饕客們。

除了鴻運樂透活動之外，海壽司也配合各百貨的耶誕及新年檔期，各百貨店分別推出各項優惠：

1.南港店即日起至12/31，鮭魚子軍艦享NT$99優惠價(每組限乙份)

2.松高店即日起至12/25，凡點購雙拼生魚片或麒麟啤酒，就能以NT$68的優惠價加購和風炸雞塊乙份(原價NT$120)

3.板橋店12/27-1/9，穴子握壽司特價NT$88(每組限乙份)

4.時代店1/2-1/8，明太子天使紅蝦加1元多1貫(每日限十份，每組限乙份)。

鴻運樂透活動辦法詳細說明請見海壽司官網：http://www.hisushi.com.tw/