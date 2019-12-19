SUZUKI群峰車業員林旗艦店開幕 深化中台服務能量

近幾年SUZUKI新世代車款陸續引進，帶動旺盛買氣，在銷售屢創佳績的同時，TAIWAN SUZUKI同步提升服務質量，除導入全新原廠規範、更新據點樣貌外，亦持續擴增據點，以利服務更廣大之消費族群，2019年新增苗栗、蘆洲、竹北、南台南與基隆據點後，彰投地區經銷商群峰車業亦將彰化所擴大規模遷移至新據點，全面提升對中部地區服務能量。

SUZUKI旗下負責彰化與南投地區經銷服務之經銷商群峰車業，於當地深耕服務多年，為提供彰投地區提供絕佳的購車體驗與超越客戶期待的誠摯服務，除了長久以來備受肯定的草屯所外，2019年更選定大村鄉新址擴建全新4S員林旗艦店，並於2019年12月19日盛大開幕，嶄新地4S員林旗艦店更接近彰化縣居中位置，交通更為便利。

2019年SUZUKI整體銷售持穩，11月在新一波優惠帶動下，自創單月共1148台亮眼佳績，11月初更推出全新全球戰略商用車CARRY，具備同級車最大載物空間，為台灣廣大商用車使用者帶來機能強大新選擇。

SUZUKI長久以來秉持Way of Life品牌概念與GO UNIQUE品牌宣言的品牌精神，藉由SUZUKI各式車款，讓更多的台灣消費者，無論是賞車，購車，或是用車的過程當中，都能感受並與家人分享更多生活中的美好。SUZUKI員林旗艦店地址：彰化縣大村鄉中山路二段8號，電話：(04)853-6288