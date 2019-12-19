2020年式 Volkswagen Golf GTI現金預購優惠價136.8萬起

Volkswagen Golf GTI車型於1976年首次問世，優異動力調校與出眾之操駕樂趣廣獲車迷盛讚，更橫掃全球各大獎項殊榮肯定，為讓更多消費者享有「性能掀背車鋼砲」的唯一代名詞，台灣福斯汽車引進2020年式最新Golf GTI Performance Pure、Golf GTI Performance 和Golf R，其擁有無法忽視的內外設計與剽悍性能，更具備IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統的全方位安全防護，同時強勢推出136.8萬元起的現金預購優惠價格，提供台灣消費者最純正性能DNA的德製掀背鋼砲首選。

GTI為車壇史上最具影響力的性能掀背車，1976年推出後即成為車壇目光焦點，全球累積總銷量已超過220萬台的驚人數字，成為有史以來最暢銷的性能鋼砲車款！GTI以傳統純粹、熱血運動化的駕馭樂趣為全球車迷津津樂道，之後無論是1999年發表由直列四缸自然進氣引擎，進化為渦輪增壓的第四代Golf GTI，到2004年第五代Golf GTI首次推出傳動系統的革命性指標作品DSG雙離合器自手排變速箱，讓將近45年的發展歷程，不僅看到Volkswagen持續進化的科技革新，更使Golf車系成為全球最暢銷掀背車款，完美展現GTI車系深植車迷心中的不凡價值和品牌信仰。

作為貼近日常生活的最佳性能掀背，Golf GTI Performance Pure、Golf GTI Performance均配備Volkswagen引以為傲的2.0升TSI直列四缸渦輪增壓引擎，擁有245hp / 37.8kgm的優越性能，搭配高效能的7速DSG雙離合器自手排變速系統、專屬前軸電子液壓式限滑差速器和GTI專屬運動化懸吊系統（車身降低15mm），讓Golf GTI車系擁有無法忽視的內外設計與高效性能表現。

作為品牌性能王者，Golf R除了擁有極高的性價比優勢，且搭載獨一無二的專屬內外觀套件，其輸出更為強悍，坐擁310hp / 40.8kgm的剽悍動力與4MOTION主動式智慧型四輪驅動系統，4.6秒即可達成0-100 km/h加速，均衡的超水準實力完勝同級，成功演繹絕佳性能掀背風範。

台灣福斯汽車所推出的Golf GTI Performance Pure、Golf GTI Performance和Golf R，擁有全車系皆備的IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統外，包含Front Assist車前碰撞預警系統（含AEB自動輔助緊急煞車功能）、前方行人監控系統、ACC 全速域主動式固定車距巡航系統、MCB二次碰撞預煞系統、主動式車道修正輔助、車道維持及偏移警示、車側盲點警示、RTA 後方橫向車流警示 （含煞車輔助功能）、Emergency Assist緊急待援輔助等多元先進安全科技，提供同級最強、最完整的主被動安全系統和行車防護，實踐Volkswagen以安全為首要的造車理念。

自Golf誕生以來，歷代車款皆以科技創新樹立該級距標竿，而其經典和成功不僅只是具備德製頂尖造車工藝，同時取得車主擁抱性能和日常生活的最佳平衡點，不只感受物有所值的合宜價格，更讓Golf GTI輕鬆展現個人生活風格態度，而享擁Golf R更能成為速度的主宰之王；台灣福斯汽車敬邀消費者即刻入主，更多車款與相關優惠資訊www.volkswagen.com.tw