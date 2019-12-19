臺美商務交流中心成立 臺美商務鏈結新里程

在經濟部國際貿易局的支持下，外貿協會順應臺美雙邊關係從供應鏈合作升級為全方位夥伴，成立「臺美商務交流中心」，於12月18日舉行開幕典禮暨揭幕酒會。

開幕典禮由外貿協會董事長黃志芳主持，經濟部次長王美花、美國在台協會（American Institute in Taiwan, AIT）處長Mr. William Brent Christensen蒞臨致詞，AIT副處長Mr. Raymond F. Greene、AIT資深商務經理王美美、國際貿易局局長楊珍妮、美國賓夕凡尼亞州（駐台）貿易投資代表處蔡宜玲處長等各州在臺辦事處代表、臺北市美國商會代表、夏威夷旅遊局台灣辦事處台灣市場總監周郁文、台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽、台灣航太工業同業公會總幹事閻鐵麟及執行秘書龔美旭、台電公司董事長楊偉甫、友嘉集團總裁朱志洋皆親臨祝賀，現場冠蓋雲集，展現更為凝聚的臺美關係，更將以全方位的夥伴關係共創榮景。

黃志芳董事長開幕致詞時表示，全球供應鏈結構重整，由全球化轉向在地化，臺美關係除了雙邊貿易與投資的升溫成長外，正在從version 1.0供應鏈合作關係升級到version 2.0全方位夥伴關係，臺美企業將從源頭端研發創新共同合作，維護自由、開放的價值，展現互惠、互利的競爭優勢。

黃董事長更進一步表示，為了迎接臺美商業關係新時代的來臨，外貿協會鏈結美國在臺最重要的商務機構-美國在臺協會（AIT）、美國各州政府辦事處（American State Offices Association, ASOA）、臺北市美國商會（American Chamber of Commerce in Taipei, AmCham），成立「臺美商務交流中心」，搭建臺灣企業與美國企業緊密交流的管道。

AIT酈英傑處長表示，經貿交流及商務合作為AIT在臺推動的項目，2019年第三季臺美雙邊貿易較同期增長13.6%，美國為臺灣前三大合作夥伴，除此之外，臺灣更是在美投資的重要推手，近兩年來，臺灣皆為「選擇美國投資高峰會（Select USA）」最大的代表團，顯見臺美未來可再創造更多投資合作機會，期盼未來透過「臺美商務交流中心」持續深化雙邊經貿關係，並加強組團互訪。

經濟部王美花次長則表示，由於全球局勢的不穩定，今年已有160家臺商積極響應回臺投資方案，藉由臺商投資，將打造臺灣成為全球高階製造中心。同時，美商軟體公司來臺投資，也將推動臺灣成為高科技研發中心。

「臺美商務交流中心」將透過協調（Coordination）、諮詢（Consultation）、研析（Market research）、轉介（Referral）、交流（Networking circle）等方式，發揮鏈結平台的功能，提供廠商多元化的服務。為協助中小企業拓展通路並行銷產品，外貿協會另積極擴大服務範圍，將於美西設立臺灣商品展售中心，與5個美國駐外辦事處共同推動，帶領臺商布局美國市場，提供通路、物流、行銷等全新業務。

依據美國商務部經濟分析局統計，臺灣已躍升為美國第10大貿易夥伴，臺灣出口至美國的主力產品為電子產品、機電設備、車輛及零配件等，具有完整產業供應鏈優勢，更是亞洲重要科技發展中心，除半導體產業位居龍頭地位，5G、AI、自駕車等產業亦蓬勃發展。此外，臺灣也積極參與美國「人才循環大聯盟計畫（Talent Circulation Alliance, TCA）」，全力推動養成我國產業全球化與促進數位轉型所需的國際專業人才，未來透過臺美研發人才的實務交流，將協助彼此成為更緊密的產業戰略夥伴。「臺美商務交流中心」將是上述領域中協助深化臺美連結的重要平台，有助臺灣產業垂直轉型，提升產品附加價值，打響MIT名號，擴大臺美雙邊投資與貿易的加乘效果。