看見未來的學習！2019微笑台灣創意教案頒獎典禮

歷經五屆的2019微笑台灣創意教案甄選結果出爐，今年有近一百五十件創意教案加入競逐，讓台灣的美好成為教育現場最好的素材，培養孩子擁抱未來的能力。

投資老師，就是投資未來的人才！二○一五年開跑的「微笑台灣創意教案甄選」活動，五年來集結了六百五十個教案、累積影響了一千五百位老師，這些來自全台各地的熱血老師們，以創意和行動力，展開跨域、跨校的教案創作，帶著孩子走出教室、深入社區，親近家鄉的土地，呼應新課綱的自發、互動、共好精神，展開更全面的素養學習。

從台灣看世界，培養孩子未來素養

推動微笑台灣創意教案五年來，天下雜誌教育基金會凌爾祥秘書長看見無數熱情的老師用創意陪伴孩子認識家鄉，展開與世界連結，「老師的投入令人感動，未來天下雜誌也將持續打造舞台，讓老師的努力與創意被看見。」

從319鄉向前行、微笑台灣款款行到創意教案徵選活動，教育部范巽綠政務次長肯定天下雜誌發掘台灣鄉鎮美好的用心，「教育要進步，社會也要一起改變。」她也感謝企業共襄盛舉與天下雜誌的努力。未來，教育部也將堅持108課綱精神，結合戶外教育、國際教育，讓為孩子打造在地化與全球化的學習。

微笑台灣創意教案的評審林建棕校長分享觀察，評選標準除了年年與時俱進，從過去關注單一主題到現今鼓勵多元，創新教案也從認識故鄉文化、結合家鄉產業，甚至帶領孩子走出校園、實踐公民參與，用影音、數位來說故事，展開跨域跨校的團隊整合，展現深度與廣度。

新北市教育局張明文局長也有感而發，「今天的教案頒獎現場宛如新課綱的成果發表會，我們看見老師們結合素養與跨域、團隊合作，讓下一代的學習更精彩。」

善盡企業社會責任，關注教育現場

教育能改變世界，企業也用心投入支持。光寶文教基金會陳順良執行長除了分享光寶集團近年來因應全球SDGs趨勢，以環境保護行動關注在地，基金會除了長期陪伴孩子學習，今年也首度加入支持創意教案的行動，他說：「我們期待透過對教案的支持，讓改變從教育的現場開始。」

「真正的創意，應該是可執行的。」翰林出版鄭景文副總表示。身為教育領域的一份子，60歲的翰林出版過去長期以優質教科書支持教學現場，「面對新課綱挑戰，很高興看見老師們始終以熱情，給孩子豐富的學習，未來我們也將持續支持創意教案甄選，鼓勵更多老師。」

玉山長期關注教育，在台灣偏鄉已有一百四十八座玉山圖書館，玉山銀行林俊佑行銷長分享，「企業經營成功的關鍵是人才，國家競爭力的關鍵也是。」這也是玉山長期投注教育的初衷，他說：「我們還要持續做更多。」玉山銀行也將持續和教育部、天下雜誌同行，持續關注孩子的學習與未來。

台灣企業征戰全球，也把更多資源帶回台灣，日月光集團同樣關注台灣教育未來。日月光文教基金會劉珮晴經理也分享自己的成長與學習經驗，她笑說：「現在孩子真的好幸福，學習的方式多元又有趣，這都要歸功於熱情又有創意的老師。」

從生活出發，親近綠色能源知識

因應當前綠色永續，與能源息息相關的國營事業也加入鼓勵創意教案。在全台各地點亮家園的台電公司長期深入在地、關懷教育，為了讓更多人看見台電軟實力，除了積極投入文資保存，也透過優質歷史與場域展出，結合文化與藝術創造新價值。台電代表袁梅玲研究員說：「我們希望讓綠色能源智慧能深入孩子的生活。」

從2013年起就舉辦綠巨龍創意活動，由大專青年帶領孩子親近綠能知識的台灣中油公司，多年來也同樣持續支持微笑台灣創意教案。台灣中油代表尤筱瑩管理師表示：「成功靠得是堅持，除了天下雜誌與企業的努力為教育現場注入活水，最重要的是老師們的堅持與創意，讓學習不一樣。」培養更多未來綠色國際公民。

打造跨域跨校學習素養，教案心得分享

透過教案看老師的創意，今年國小組的首獎得主〈與磚同行〉台南市長興國民小學從老磚廠出發，鼓勵孩子用影像去說故事，培養影像素養，輔以科技讓孩子具體實踐。國高中組首獎〈「積」飛城市──樂搞建築〉台北市萬芳高級中學的黃小萍老師結合積木與歷史，帶孩子動手做、走訪台北的歷史建築，看見藝術、美學與建築。

獲得今年十萬元評審大獎殊榮的是〈漁味無窮──高雄旗津鹽埕漁村跨校移動挑戰〉是由高雄市大同國民小學、台中教育大學實驗小學、高雄市文府國民小學跨校合作，連續五年參與微笑台灣創意教案活動，從台中到高雄，不但學習的場域輪流變換，更結合時事與在地產業，讓孩子有感學習。

從跨閱、跨越、跨躍，評審團成員之一的丹鳳高中宋怡慧老師，也分享在地議題如何尋找、教案如何撰寫的心得，陪伴現場老師以終為始，勾勒學習的樣貌。美麗的家鄉是孩子擁抱世界的養分，期許生命影響生命，讓老師們用更多創意教案，培養素養，給孩子擁抱未來的能力。