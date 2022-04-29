第五屆總統創新獎得主　共為臺灣百年大計奠基

我國獎勵創新之最高榮譽「總統創新獎」於4月29日於辦頒獎典禮，本(五)屆由財團法人均一平台教育基金會、經濟部水利署、成功大學蔡明祺講座教授、旺宏電子吳敏求董事長及彰化縣消防局宋明哲隊員共5名奪得殊榮，並由總統親自頒贈獎座及獎金新臺幣200萬元。

經濟部部長王美花指出，「總統創新獎」是以國家元首名義頒贈與鼓勵「創新」之最高榮譽獎項，希望鼓勵長期投入多元創新與價值創造的產、官、學、研界，且對國家產業經濟發展有具體貢獻者。第五屆「總統創新獎」共計277件報名，不僅獲得各界廣大迴響，競爭亦更為激烈。今年得獎者是創新面向及領域最多元的一屆，突顯創新已在臺灣各個角落深耕、茁壯。

「臺灣能在疫情衝擊中脫穎而出，在最近一期2021世界競爭力調查中排名第一，創新、數位化、社會福利及凝聚力是關鍵因素。」蔡英文總統感謝得獎者對創新的努力與貢獻，他說，從得獎者的成就中，看到臺灣各角落利用不同的創新力量持續推動國家發展，希望藉由「總統創新獎」的頒發激勵各行各業的朋友，一起投入創新的行列，強化臺灣整體競爭力。

培訓超過1萬數位教學教師、500位校長，也獲得Google.org、矽谷學校等國際資金支持，總統創新獎【團體組】得獎者「均一平台教育基金會」現為我國覆蓋率最全面的數位學習平台，均一董事長呂冠緯特別感謝蔡總統長期支持年輕人創新，多次到第一線關心偏鄉教育，及均一如何透過數位與師資培育及教育創新翻轉學校教育的不公平。他期許，隨著政府四年200億中小學數位學習方案上路，在開放的政府與活潑的民間協力下，持續應用科技，讓數位學習這條路能邁開大步。

總統頒贈第五屆總統創新獎得獎者－均一教育平台基金會－由呂冠緯執行長代表領獎。圖／產科會提供

以科技治水，在去年不利的天候危機下，仍延長全臺供水服務4個月，挺住產業供應鏈，度過百年大旱的考驗，【團體組】得獎者「經濟部水利署」，是總統創新獎歷來第2個獲獎的政府機關。水利署署長賴建信說，僅管於身處於治水這最古老的服務行業，在氣候變遷下，除了要努力因應，創新亦相當重要，因此水利署將加入創新元素導入傳統治水中，利用開創建築工地水、伏流水回抽及移動式淨水設備，作滯洪池不用徵收土地，為國家省錢，農民省事，因應氣候變遷，未來將持續運用創新，精進水利作為。

總統頒贈第五屆總統創新獎得獎者－經濟部水利署。圖／產科會提供

「國內有五成用電量在馬達上，未來在節能及碳中和策略中，扮演不可或缺的角色。」產學界尊稱「臺灣馬達之父」，【一般個人組】得主成功大學講座教授蔡明祺深耕馬達科技研發與人才培育30餘年，為國內馬達產業技術創新的關鍵推手。展望未來，蔡明祺希望持續利用「Spin-in」產學合作模式，促成學界人才無縫接軌產業應用，亦希望業界能將人才送到學校培育，把業界有經驗的人，學校有技術的人，充份整合，為我國未來發展馬達相關產品之應用及電動車供應鏈奠立更深厚的基礎。

總統頒贈第五屆總統創新獎得獎者－蔡明祺講座教授。圖／產科會提供

三十多年前率先將統計學觀念與半導體知識創新結合，旺宏電子董事長吳敏求對半導體產業鏈影響深遠，更以10年10億捐贈成大創設立「敏求智慧運算學院」，致力半導體人才之培育，獲得總統創新獎【一般個人組】獎項。他表示，旺宏電子以創新設計吸引優秀海外人才回國，更致力培育本土人才，展望未來，希望藉由兼顧科學知識、運算技術及系統整合能力之跨域人才之培育，用專利捍衛台灣的技術。

總統頒贈第五屆總統創新獎得獎者－吳敏求董事長。圖／產科會提供

【青年組】得獎者宋明哲為彰化消防局隊員，他以第一線基層人員獨立研發「水面專用遺體袋」等救難裝備，透過創新設計來提升作業效率、也降低救災人員心理衝擊，展現尊重生命的價值。宋明哲說，研發「水面專用遺體袋」只是開端，展望未來，希望藉由消防研究機構之成立，帶領更多對消防有興趣的同仁，將想法育成為商品，藉更多新的裝備，串聯消防界與產業界，讓消防裝備從進口導向轉為出口導向，進一步推廣讓國際社會看到臺灣有救難裝備的發展實力。

總統頒贈第五屆總統創新獎得獎者宋明哲隊員。圖／產科會提供

另外，今年總統創新獎獎座在臺灣設計研究院、奇想設計謝榮雅董事長及春池玻璃吳庭安副總經理共同合作下重新設計，結合回收玻璃技術及職人手作工藝，以臺灣護國山群「玉山」意象為主體，彰顯總統創新獎得獎者對國家的崇高貢獻，也承載總統對得獎者的期許與祝福，期待臺灣能在護國山群的引領下，迎向永續發展的社會。

