KISSME專屬型色眉彩膏 打造三款自信高級臉

近幾年吹起高級臉風潮，不造作而衷於自我的自信，由裡而外自然散發的態度渾然天成，無論性別、膚色、臉型、五官等，美的定義不再受限於特定標準。眼睫霸主KISSME強調眉眼間的微小空間，擅用妝容技巧改善小缺陷，創造鮮明獨特氣質，掌握眼睫眉的妝容完整性搭配，展現出一致性的個人風格，由內而外表達真實又獨特性格，散發原生高級感。

完美眉妝必備三大重點「自然原生、一致諧和、柔霧輕質感」，藉由髮色、眉色、眼妝的一致，令臉部輪廓更加明顯，提升五官立體感與辨識度，並透過「霧」在原有色彩上疊加一層輕盈內斂效果，散發出原生獨特風格。KISSME被譽為高級感神器的專屬型色眉彩膏Ｒ，除了名列各大美粧排行榜，好上色、高遮色、久持色即能一筆瞬間改變風格，提升顏值，呈現自然原生時髦感，成為新的時尚指標。

KISSME聯手OVER:FACE Artists團隊，一同打造今夏大勢時尚高級感妝容，藉由眉毛玩形與玩色，針對亞洲人常見的臉型風格，利用不同眉彩產品使用搭配，於形於色呈現最一致完整、渾然天成的三款高級感彩妝風格，找到個人命定高級眉，自信氣場油然而生，今夏高級臉必備神器「KISSME專屬型色眉彩膏R」，一筆定型成關鍵！